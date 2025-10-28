Японія вигадала, як вразити Трампа під час офіційного візиту

Ford F-150 (у центрі) та два інших автомобілі американського виробництва стояли припарковані біля палацу Акасака

Японські чиновники припаркували три американські автомобілі – золотистий Ford F-150, два білих автомобілі Toyota американського виробництва – біля палацу Акасака, де американський лідер Дональд Трамп і прем'єрка Японії Санае Такаїчі зустрілися і підписали торговельні угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

«Трамп хоче, щоб союзники, включаючи Японію, купували більше американських товарів, а також брали на себе фінансові зобов'язання щодо будівництва заводів і енергетичної інфраструктури в США. Автомобілі мали на меті справити на нього враження», – йдеться у матеріалі.

Коли американський лідер дізнався про можливість використання Ford F-150 під час його візиту, Трамп похвалив цю ідею і прем'єрку Японії. Під час польоту до Азії на борту Air Force One президент США сказав: «Вона має хороший смак. Це класний пікап».

Нагадаємо, у Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі для обговорення важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин між країнами, зокрема в сфері торгівлі та безпеки. Зустріч відбулася в палаці Акасака.

Сторони підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.