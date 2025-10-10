Головна Країна Події в Україні
РФ масовано атакувала Україну: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
РФ масовано атакувала Україну: головне за ніч
Руйнування у Броварському районі
фото: Микола Калашник/Telegram

«Главком» зібрав головні події ночі проти 10 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин 

Росія масовано атакувала безпілотниками та ракетами енергетику різних міст України, лівий берег Києва без світла, є постраждалі, у Запоріжжі загинула дитина, Дніпро всю ніч під атакою БпЛА, тим часом президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про війну та переговори.

Атака на Київ

У ніч на 10 жовтня російські окупанти запустили безпілотники та балістичні ракети на столицю Україні. Мер Києва Віталій Кличко поділився останніми новинами про атаку:

  • Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей, 5 із них у лікарнях;
  • У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням;
  • У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано;
  • У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі;
  • У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки;
  • У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Крім того, Кличко зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання. «Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання», – написав він.

Удари по Дніпру

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, працювала ППО по БпЛА ворога. Як пишуть місцеві телеграм-канали, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа

Крім того, повідомляють, що у Дніпрі є приліт, але ця інформація потребує уточнення. У місті перебої зі світлом.

Дніпро перебував під атакою ворога всю ніч.

Росія атакувала Запоріжжя, загинула дитина

У ніч на 10 жовтня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 02:00 ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Федоров розповів, що внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Пізніше до лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Лікарі надають постраждалому усю необхідну допомогу.

Як відомо, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА. Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань.

Згодом стало відомо, що у лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. «Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав Федоров.

У Броварах зруйновано магазин

У ніч на 10 жовтня російська окупаційна армія зруйнувала у Броварах магазин.

У Броварах після російських ударів розгорілася сильна пожежа, як стало відомо пізніше, горів магазин – ймовірно, його зруйновано вщент. Також, за попередніми даними, є пошкодження приватного будинку поруч.

Голова Київської ОВА Микола Калашник написав, що у Броварському районі працівники ДСНС ліквідовують пожежу приватного будинку та будівлі міні маркету.

Постраждалих серед населення не виявлено.

Росія била по енергетиці України

Росія завдала масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила Світлана Гринчук.

Гринчук наголосила, що енергетики вживають усіх необхідних заходів для мінімізації наслідків атак.

За її словами, відновлювальні роботи та уточнення шкоди будуть розпочаті одразу після того, як дозволять безпекові умови.

Україна та Росія сядуть за стіл переговорів – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія найближчим часом можуть розпочати переговори. 

«Це жахлива війна. Вона стала найгіршою з часів Другої світової. Ми бачимо, як гинуть люди. Це Росія й Україна. Думаю, ми також долучимося до цього процесу. Є багато причин, чому вони мають це зробити. І, гадаю, вони незабаром сядуть за стіл переговорів», – сказав Трамп.

За словами президента США, Вашингтон разом із союзниками по НАТО посилює тиск, щоб досягти домовленості щодо України. Трамп також не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії.

Теги: Київ пожежа росія Віталій Кличко війна Дональд Трамп Дніпро будинок Микола Калашник Іван Федоров переговори балістичні ракети Світлана Гринчук Запоріжжя

