Reuters: Росія погрожує ЄС «50-річною війною» через заморожені активи

За використання російських активів РФ погрожує Європі арештом майна європейських інвесторів на своїв території та позовами до різних судів

Голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який є впливовою фігурою в РФ, попередив, що якщо Європейський Союз використає заморожені суверенні активи Росії (сума яких становить близько €140 млрд) для фінансування кредиту Україні, Москва розпочне масштабну судову війну, що може тривати 50 «років навіть після встановлення миру». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Європа прагне воювати чужими руками та чужими коштами – це вершина цинізму. Жодного виправдання цьому немає», – заявив Костін напередодні приїзду до Москви спецпредставника США Стіва Віткоффа.

За його словами, Росія застосує дзеркальні заходи у відповідь:

арешт майна європейських інвесторів на російській території;

подання позовів до російських судів, а також до судів Бельгії, депозитарію Euroclear та Міжнародного суду ООН.

Водночас Костін уперше публічно визнав можливість компромісу: якщо заморожені кошти будуть спрямовані на відновлення України в рамках великої мирної угоди (наприклад, через спільний фонд США-Росія), Москва готова розглянути такий варіант.

«Якщо Росія дасть згоду – будь ласка. Питання полягає лише в домовленостях. Рано чи пізно угода буде укладена. Життя показує, що компроміси необхідні. Росія також готова до них», – наголосив банкір.

Як відомо, у Росії затвердили федеральний бюджет на 2026 рік. Протягом останніх двох тижнів документ пройшов через обидві палати парламенту, і тепер його підписав президент РФ Володимир Путін.

Згідно з документом, наступного року Кремль розраховує зібрати 40,27 трлн рублів (518,9 млрд доларів США) доходів, водночас витрати становитимуть 44,06 трлн рублів (567,8 млрд доларів). Утворений дефіцит становитиме близько 1,6% від загального ВВП країни.

Раніше очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».