Defense Express: Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Defense Express: Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ
LCCM Mk2 класифікується як дешева крилата ракета
фото: EDR Magazine

Ракета має довжину у 3,15 м, розмах крил у 2,5 м, швидкість до 600 км/год і максимальну висоту польоту до 11 500 м

Компанія E-System Solutions на виставці Dubai Airshow в ОАЕ презентувала нову ударну систему, створену на основі недорогої крилатої ракети LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Це далекобійне озброєння призначене для ураження легкої та броньованої техніки, командних і розвідувальних машин, РЛС, командних пунктів, авіації на стоянках, а також пускових установок ракетних комплексів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Ракета здатна вражати цілі на відстані 500-1000 км, а маса бойової частини змінюється в межах 25-50 кг залежно від дальності. Фактично йдеться про спробу вписатися у сучасний «тренд» на створення доступних крилатих ракет, що набирає популярності на Заході, зокрема у США, де активно шукають недорогі засоби для ударів на великі дистанції.

Зокрема, ракета має довжину у 3,15 м, розмах крил у 2,5 м, швидкість до 600 км/год і максимальну висоту польоту до 11 500 м. Тип системи наведення, яку використовує ракета LCCM Mk2 не розголошується. Вона призначена для використання як з наземних платформ (катапульти, пускова на шасі легкоброньованих машин та контейнерна пускова), так і з кораблів. Типова контейнерна пускова установка для цього комплексу вміщує дев’ять крилатих ракет LCCM Mk2. Станом на сьогодні відомо, що у компанії завершили розробку комплексу та крилатої ракети і найближчим часом мають пройти його випробування.

«Втім, ця новина не обмежується суто тим фактом, що у світі з’явилася ще одна дешева крилата ракета - увагу привертає її виробник, E-System Solutions, заявлений як «білоруська-еміратська компанія». За наявними фото у мережі можна детально роздивитися логотип компанії (фото зверху) і знайти її аккаунт на LinkedIn (де фактично немає жодних деталей, але є п’ять пов’язаних з нею акаунтів, з яких чотири – фахівці з ОАЕ і ще один – зі Сполучених Штатів) і також і сайт, який станом на час написання матеріалу не працює – стверджується, що «проводяться планові технічні роботи», – йдеться у матеріалі.

Водночас один з російських пропагандистських ресурсів компанія E-System Solutions позиціюється як «нещодавно заснована фахівцями з РБ та ОАЕ» та яка «досі не демонструвала помітних успіхів». Утім, наприклад, раніше цього року була новина про те, що білоруська компанія із тією ж назвою – показала макет зенітного ракетного комплексу «Бук-МБ2К» – і цілком ймовірно, що йдеться про одну й ту ж компанію.

Видання наголошує, що з огляду на те, що в E-System Solutions заявляють, що їхня ракета LCCM Mk2 була створена з урахуванням досвіду «українського театру воєнних дій», не виключено, що вона розроблялася із залученням російських фахівців. А публічну демонстрацію можна пояснити бажанням кинути «пил в очі» – мовляв, це спільна білорусько-еміратська розробка і РФ тут ні до чого.

Нагадаємо, Китайська Народна Республіка надала допомогу Білорусі у налагодженні виробництва близько пів мільйона заготовок для снарядів, які надалі призначені для використання Росією. Про це повідомив Матвій Купрейчик, громадський представник організації колишніх співробітників білоруських силових структур BelPol.

Як повідомлялося, економіки Росії та Білорусі вступають у новий рік без «запасу міцності» та з великими фінансовими проблемами. Причиною є падіння цін на російську нафту марки Urals, що ставить під сумнів реалістичність бюджетних планів обох країн. 

Теги: Білорусь ракета росія

