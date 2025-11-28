Defense Express: Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для РФ

Ракета має довжину у 3,15 м, розмах крил у 2,5 м, швидкість до 600 км/год і максимальну висоту польоту до 11 500 м

Компанія E-System Solutions на виставці Dubai Airshow в ОАЕ презентувала нову ударну систему, створену на основі недорогої крилатої ракети LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Це далекобійне озброєння призначене для ураження легкої та броньованої техніки, командних і розвідувальних машин, РЛС, командних пунктів, авіації на стоянках, а також пускових установок ракетних комплексів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Ракета здатна вражати цілі на відстані 500-1000 км, а маса бойової частини змінюється в межах 25-50 кг залежно від дальності. Фактично йдеться про спробу вписатися у сучасний «тренд» на створення доступних крилатих ракет, що набирає популярності на Заході, зокрема у США, де активно шукають недорогі засоби для ударів на великі дистанції.

Зокрема, ракета має довжину у 3,15 м, розмах крил у 2,5 м, швидкість до 600 км/год і максимальну висоту польоту до 11 500 м. Тип системи наведення, яку використовує ракета LCCM Mk2 не розголошується. Вона призначена для використання як з наземних платформ (катапульти, пускова на шасі легкоброньованих машин та контейнерна пускова), так і з кораблів. Типова контейнерна пускова установка для цього комплексу вміщує дев’ять крилатих ракет LCCM Mk2. Станом на сьогодні відомо, що у компанії завершили розробку комплексу та крилатої ракети і найближчим часом мають пройти його випробування.

«Втім, ця новина не обмежується суто тим фактом, що у світі з’явилася ще одна дешева крилата ракета - увагу привертає її виробник, E-System Solutions, заявлений як «білоруська-еміратська компанія». За наявними фото у мережі можна детально роздивитися логотип компанії (фото зверху) і знайти її аккаунт на LinkedIn (де фактично немає жодних деталей, але є п’ять пов’язаних з нею акаунтів, з яких чотири – фахівці з ОАЕ і ще один – зі Сполучених Штатів) і також і сайт, який станом на час написання матеріалу не працює – стверджується, що «проводяться планові технічні роботи», – йдеться у матеріалі.

Водночас один з російських пропагандистських ресурсів компанія E-System Solutions позиціюється як «нещодавно заснована фахівцями з РБ та ОАЕ» та яка «досі не демонструвала помітних успіхів». Утім, наприклад, раніше цього року була новина про те, що білоруська компанія із тією ж назвою – показала макет зенітного ракетного комплексу «Бук-МБ2К» – і цілком ймовірно, що йдеться про одну й ту ж компанію.

Видання наголошує, що з огляду на те, що в E-System Solutions заявляють, що їхня ракета LCCM Mk2 була створена з урахуванням досвіду «українського театру воєнних дій», не виключено, що вона розроблялася із залученням російських фахівців. А публічну демонстрацію можна пояснити бажанням кинути «пил в очі» – мовляв, це спільна білорусько-еміратська розробка і РФ тут ні до чого.

