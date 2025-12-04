Потапова посідає 51 місце у світовому рейтингу WTA

Російська тенісистка Анастасія Потапова написала в Telegram-каналі, що отримала громадянство Австрії і з 2026 року представлятиме цю країну на міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком».

«Рада повідомити вам, що моя заява на отримання громадянства схвалена урядом Австрії. Австрія – це місце, яке я люблю, воно неймовірно гостинно, і я почуваюся там як удома. Мені подобається Відень, і я з нетерпінням чекаю, коли він стане моїм другим домом. У зв'язку з цим я з гордістю оголошую, що з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй професійній тенісній кар'єрі», – написала Потапова.

24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA (з них три в одиночному розряді). Вона посідає 51 місце у світовому рейтингу WTA.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.