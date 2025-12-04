Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA

Потапова посідає 51 місце у світовому рейтингу WTA

Російська тенісистка Анастасія Потапова написала в Telegram-каналі, що отримала громадянство Австрії і з 2026 року представлятиме цю країну на міжнародних турнірах. Про це повідомляє «Главком».

«Рада повідомити вам, що моя заява на отримання громадянства схвалена урядом Австрії. Австрія – це місце, яке я люблю, воно неймовірно гостинно, і я почуваюся там як удома. Мені подобається Відень, і я з нетерпінням чекаю, коли він стане моїм другим домом. У зв'язку з цим я з гордістю оголошую, що з 2026 року я представлятиму свою нову батьківщину, Австрію, у своїй професійній тенісній кар'єрі», – написала Потапова.

24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA (з них три в одиночному розряді). Вона посідає 51 місце у світовому рейтингу WTA.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

Теги: росія спорт теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
Кремль прагне підкорити Україну в три етапи: версія Foreign Affairs
12 листопада, 03:23
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
Китай заявив про готовність поглиблювати співпрацю з РФ
19 листопада, 01:49
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
23 листопада, 09:51
Намет, який транслював російську та антиукраїнську пропаганду, ліквідували через газові балони, що були всередині
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
25 листопада, 16:21
Боналі – п'ятиразова чемпіонка Європи (1991-1995 роки), триразова віцечемпіонка світу, дев'ятиразова чемпіонка Франції
Злочинці вкрали всі нагороди п'ятиразової чемпіонки Європи з фігурного катання
7 листопада, 19:28
Збірна України посіла друге місце у командному заліку серед юнаків U15 і п'яте – серед юніорів
Чотири нагороди здобула юнацька збірна України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу
11 листопада, 17:41
США повільно реагували на нові загрози
«Вступаємо в третю ядерну епоху»: США заявили про початок нових перегонів озброєнь
18 листопада, 07:18
Збірна Сомалі посідає 202 місце в рейтингу ФІФА
Футбольна збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з Росією
18 листопада, 14:53
Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ
Удар по нафтобазі у Тамбовській області: Генштаб повідомив деталі
Вчора, 16:30

Новини

Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
Діке набрала 14 очок у грі NCAA
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 
«Жахливі результати». Біатлоніст Дудченко прокоментував старт сезону 
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
Американський баскетболіст відмовився повертатися до Росії після поїздки до США
Збірна України з баскетболу піднялась на 15 позицій «рейтингу сили» ФІБА
Збірна України з баскетболу піднялась на 15 позицій «рейтингу сили» ФІБА
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу
Збірна України із сокки пробилася до плейоф чемпіонату світу

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua