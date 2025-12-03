Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу

Повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу набуде чинності 1 січня 2027 року

Європейський Союз узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. У разі схвалення документа Радою ЄС та Європарламентом повна заборона на його постачання запрацює до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Європейського Союзу.

Європейський Союз та Європейський парламент досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту, який передбачає поетапну заборону імпорту російського природного газу – як трубопровідного, так і скрапленого (LNG). Документ є ключовим елементом дорожньої карти REPowerEU, спрямованої на повну відмову від енергетичної залежності від Росії, яка використовує газ як інструмент тиску на європейські держави.

Згідно з погодженими правилами, повна заборона на імпорт російського LNG набуде чинності з 1 січня 2027 року. Імпорт трубопровідного газу має бути припинений не пізніше 30 вересня 2027 року, а за окремих умов – до 1 листопада 2027 року. Для чинних контрактів передбачили перехідний період. Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

Також запроваджується попередній дозвільний режим: постачання російського газу та газу в перехідний період вимагатимуть погодження заздалегідь. Для деяких країн постачальників з великими обсягами експорту до ЄС передбачені винятки.

Регламент також передбачає штрафи за порушення правил та можливість тимчасового призупинення заборони у разі надзвичайної загрози енергетичній безпеці окремих держав. Документ набуде чинності після формального затвердження Радою ЄС та Європарламентом.

Нагадаємо, ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом.

До слова, Європейський Союз заплатив Росії понад 42 млрд євро за газ, зберігаючи статус найбільшого імпортера. Найбільше купують Угорщина та Словаччина, тоді як США заявляють про готовність повністю замінити російські поставки.