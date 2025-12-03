Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
Рада ЄС та Європарламент досягли угоди щодо правил поступового припинення імпорту російського газу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу набуде чинності 1 січня 2027 року

Європейський Союз узгодив остаточні правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. У разі схвалення документа Радою ЄС та Європарламентом повна заборона на його постачання запрацює до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Європейського Союзу.

Європейський Союз та Європейський парламент досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту, який передбачає поетапну заборону імпорту російського природного газу – як трубопровідного, так і скрапленого (LNG). Документ є ключовим елементом дорожньої карти REPowerEU, спрямованої на повну відмову від енергетичної залежності від Росії, яка використовує газ як інструмент тиску на європейські держави.

Згідно з погодженими правилами, повна заборона на імпорт російського LNG набуде чинності з 1 січня 2027 року. Імпорт трубопровідного газу має бути припинений не пізніше 30 вересня 2027 року, а за окремих умов – до 1 листопада 2027 року. Для чинних контрактів передбачили перехідний період. Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

Також запроваджується попередній дозвільний режим: постачання російського газу та газу в перехідний період вимагатимуть погодження заздалегідь. Для деяких країн постачальників з великими обсягами експорту до ЄС передбачені винятки.

Регламент також передбачає штрафи за порушення правил та можливість тимчасового призупинення заборони у разі надзвичайної загрози енергетичній безпеці окремих держав. Документ набуде чинності після формального затвердження Радою ЄС та Європарламентом.

Нагадаємо, ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом.

До слова, Європейський Союз заплатив Росії понад 42 млрд євро за газ, зберігаючи статус найбільшого імпортера. Найбільше купують Угорщина та Словаччина, тоді як США заявляють про готовність повністю замінити російські поставки.

Читайте також:

Теги: газ росія Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg: Німеччина замінить російський газ аргентинським
Bloomberg: Німеччина замінить російський газ аргентинським
1 грудня, 23:43
Українські оборонці утримують рубежі на півночі Покровська та контролюють важливі позиції
Окупанти використали густий туман для просування до центру Покровська – Генштаб
23 листопада, 07:04
Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
США на Радбезі ООН висунули Росії вимогу припинити вогонь та пригрозили санкціями
21 листопада, 04:31
Очільник ГУР заявив, що Путін фізично не міг бути присутній на недавніх заходах
Чи є у Путіна двійники? Кирило Буданов дав відповідь
20 листопада, 11:56
Падіння цін на нафту стане для Росії фінансовим ударом
Ціни на російську нафту впали до найнижчого рівня за понад два роки – Bloomberg
17 листопада, 17:59
Дрони пролітали на рівні багатоповерхівок у Рязанській області
Дрони атакували Рязань: понад 10 вибухів біля НПЗ
15 листопада, 08:54
Мати Ірина Горкун-Сілен з донькою Ніколь
У фінській школі 11-річну українку вчителька змусила співати російську «Калінку»
6 листопада, 08:56
Ніколаєв народився у Кишиневі
Помер відомий російський телеведучий, який не міг виїхати з країни через санкції
4 листопада, 20:18
Ще одна прихильниця Путіна, лижниця Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної (ліворуч) в заході
Ковзанярка Саютіна, яка відвідувала виступ Путіна, отримала шанс потрапити на Олімпіаду
3 листопада, 11:11

Економіка

Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
Євросоюз фіналізував угоду про відмову від імпорту російського газу
Репараційний кредит для України: ЄС шукає спосіб обійти спротив Угорщини
Репараційний кредит для України: ЄС шукає спосіб обійти спротив Угорщини
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі
Турецький судновласник Besiktas Shipping припиняє всі операції з РФ через небезпеку на морі
Китайські вчені навчилися отримувати воду з повітря
Китайські вчені навчилися отримувати воду з повітря
Корупція та закупівлі: деталі скандалу навколо дипломатичної служби ЄС
Корупція та закупівлі: деталі скандалу навколо дипломатичної служби ЄС
Міста Німеччини відмовляються від новорічного освітлення заради економії енергії
Міста Німеччини відмовляються від новорічного освітлення заради економії енергії

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua