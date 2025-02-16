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У Польщі жінка не пускала у свій заклад українців, за неї взялася прокуратура

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Польщі жінка не пускала у свій заклад українців, за неї взялася прокуратура
Жителька Польщі розмістила на дверях свого закладу оголошення, що громадяни України не будуть обслуговуватися
фото ілюстративне

Власницю салону краси можуть звинуватити у публічній образі людей за національною ознакою та підбурюванні до насильства

У польському місті Катовіце власниця салону краси похвалилася, що не обслуговує українців, та відкрито висловлювала підтримку агресії РФ. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Так, жителька Польщі розмістила на дверях свого закладу оголошення, що громадяни України не будуть обслуговуватися. Ксенофобка виганяла клієнток, якщо дізнавалася, що вони не є польками.

Рік тому жінка записала відео, на якому ображала українців, називаючи їх «патологічним бидлом», і зірвала жовто-блакитні кульки біля входу до квартири сусідів. Вона стверджувала, що «поляки не хочуть бачити ці кольори», поширюючи ненависть на національному підґрунті.

«Ця патологія почала прикрашати своїми кольорами сходи. Після того, як зняли кульки, ця патологія вийшла назовні і сказала, що пошле за мною державні інституції. «Голота» починає переслідувати, залякувати, цькувати. Або ми приберемо цю нечисть, або буде тільки гірше», – розповіла вона на відео.

Жінку можуть звинуватити у публічній образі людей за національною ознакою та підбурюванні до насильства. Якщо її провину буде доведено, їй загрожує до трьох років ув’язнення. Наразі справу розслідує прокуратура Катовіце.

Раніше через рішення президента США Дональда Трампа призупинити іноземну допомогу за програмою USAID, найбільша в Польщі база допомоги біженцям з України Mapuj Pomoc шукає фінансування

Нагадаємо, українці повертатимуться додому, коли працюватимуть зрозумілі закони, а держава будуватиме зі своїми громадянами довірливі стосунки. Наразі Україна припустилася помилок, зокрема із тимчасовим припиненням надання консульських послуг за кордоном чоловікам і наративами про ухилянтів, що призвело до отримання ними громадянства інших країн – переконує лідерка однієї з найвідоміших і впливових організацій українців Польщі «Євромайдан-Варшава» та голова фонду Stand with Ukraine Наталія Панченко у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

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Теги: прокуратура українці держава фінансування Україна жінка Наталія Панченко відео Варшава

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