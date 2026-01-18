Головна Спорт Новини
Прихильник Путіна гірськолижник Андрієнко був визнаний нейтральним атлетом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гірськолижник лайкав допис з літерою Z та пост на підтримку диктатора Путіна

Російський гірськолижник Андрієнко отримав можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) визнала нейтральним атлетом російського гірськолижника Олександра Андрієнка, який в Instagram вподобав дописи на підтримку диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

Андрієнко в Instagram є підписником підсанкційного губернатора Калузької області Владислава Шапші. Також гірськолижник лайкав дописи Шапші з літерою Z та на підтримку диктатора Путіна.

Варто зазначити, що підтримка російської агресії у соціальних мережах є порушенням рекомендацій МОК щодо нейтральних атлетів. Однак FIS проводить проросійську політику та допускає до змагань прихильників російської війни.

Після набуття нейтрального статусу Андрієнко отримав можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026.

Олімпійські ігри пройдуть 6-22 лютого 2026 року в Італії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

