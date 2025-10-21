Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться
колаж: glavcom.ua/фото: wikipedia.org

Москва вже готує зрив Будапешта?

Після дводенної паузи офіційна Москва почала відкидати пропозиції Трампа про зупинку війни по лінії фронту.

У понеділок одночасно виступили Пєсков, який заявив, що позиція РФ незмінна та заступник Лаврова Рябков, який заявив, що: «России сейчас главное донести до США, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске задала рамки, в которых нужно работать, альтернативного пути нет».

У перекладі на людську мову він сказав: в Анкоріджі ми домовилися, що Трамп тисне на Україну, щоб та вийшла з Донбасу. І на це погодився Путін. А зараз відбувається те, що Путін називає «нас обманули».

Схоже, це рамка переговорної і комунікаційної стратегії РФ перед Будапештом, якщо він відбудеться. Окремо варто звернути увагу на те, що в переговорах з Трампом, це доволі дивна стратегія, бо вона базується на тезі, що Трамп «кидалово» і дисонує з попередньою стратегією «не посваритися з Трампом за будь-яку ціну».

Тому напевно, слід чекати якихось довгих виснажливих переговорів, де Лавров, наче дятел, буде говорити Рубіо про те, що в дитячій приказці звучало «Первое слово дорожче второго». Рубіо, на жаль не знає, що «первое слово съела корова».

Але якщо серйозно, поки виглядає так, що росіяни старатимуться акуратно зістрибнути з теми України. Саме тому Пєсков дістав, як чорт з табакерки, тему Ірану, яка ніби то ще не вичерпана. Напевно, зараз почнуть витягуватися і інші карти.

Зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться. Підписуватися під лінією фронту, як кордоном – не хоче. Тому буде пропонувати якійсь квазі рішення про ядерну зброю чи щось подібне.

Що на це скажуть в Вашингтоні, поки сказати складно. Із плюсів – Будапешт готує Рубіо, а не Віткофф. Поїхати в Будапешт без якогось результату Трампу не потрібно. Натиснути на Україну, щоб ми вийшли з Донбасу Трамп не може і не захоче.

Гойдалки починають свій рух. Ну а нам вкрай важливо добитися того, щоб американська сторона консультувалася з нами по ходу цих переговорів з росіянами. Поки, як я розумію, таких чітких домовленостей (про консультації) нема.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Україна росія росіяни путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це повертає Росію до реальності, пояснив президент
Готуємо нові кроки на фронті, – Зеленський розповів про удари по Росії
19 жовтня, 15:32
Розмова Трампа з Путіним викликала тривогу в Європі
Розмова Трампа з Путіним ставить під сумнів постачання Україні ракет Tomahawk – Reuters
17 жовтня, 01:16
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
15 жовтня, 14:58
Трактор будемо використовувати в підготовці позицій першої лінії та другої лінії оборони, зауважив військовослужбовець на псевдо «Крюгер»
«Сталевий фронт» Ахметова передав морпіхам 39-ї бригади нову партію допомоги
14 жовтня, 13:23
Військовий закликав формувати нову армію з 18-річних юнаків
Командир підрозділу розвідки ЗСУ закликав створити нову армію: як це можливо
12 жовтня, 18:59
Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
29 вересня, 07:26
Росіяни ломанулись у Китай і витрачають гроші за кордоном
Результати імпортозаміщення, або Як Путін підклав свиню росіянам
26 вересня, 16:45
Велика геополітична поразка Ізраїлю
Велика геополітична поразка Ізраїлю
24 вересня, 07:21
Російський диктатор Путін не виглядає нині, як переможець
Єдиний шлях до миру – це перемога України
22 вересня, 12:27

Вадим Денисенко

Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Вашингтон-Будапешт. Чи можливе закінчення війни?
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс
«Томагавки» не змінять хід війни, але є нюанс

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua