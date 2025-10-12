Головна Країна Суспільство
Командир підрозділу розвідки ЗСУ закликав створити нову армію: як це можливо

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військовий закликав формувати нову армію з 18-річних юнаків
фото з відкритих джерел

Денис Ярославський висунув радикальну ідею для створення нової армії і запропонував мобілізувати 16-18-річних юнаків

В Україні потрібно мобілізовувати 16-18-річних і формувати з них нову армію, щоб за п’ять років отримати якісних військових. Як інформує «Главком», таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в інтерв’ю YouTube-каналу «Відверто».

«Для того, щоб розірвати це замкнене коло, нескінченні атаки Російської Федерації, ми повинні підготувати нову армію, яку зможемо випустити через п’ять років. Європа це зрозуміла. Вона в 2023 році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яким, наприклад, зараз шістнадцять, вісімнадцять років, і зробити з них через п’ять років якісних військових. От саме над цим ми повинні зараз думати», – сказав військовий.

За словами Дениса Ярославського, стратегічний план щодо цього уже розроблено та передано вищому керівництву.

«У нас є стратегічний план, як це зробити. Цей план ми вже надали вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії, університету нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через три-п’ять років нову армію. Коли в твоєї країни є сильна армія, війна навіть не почнеться… Іншого в нас способу немає», – підсумував Ярославський.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами оцінив темпи мобілізації в Україні. За його словами, вони залишаються стабільними та не відрізняються від показників останніх пів року.

Крім того, у застосунку «Резерв+» зʼявилися дві нові підстави для відстрочки. За інформацією Міністерства оборони, їх можуть отримати особи з тимчасовою непридатністю до служби за результатами ВЛК та батьки неповнолітніх дітей, якщо дружина або чоловік служить у ЗСУ.

Теги: армія війна мобілізація

