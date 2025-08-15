Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Таємний сенс розмови Трампа з Лукашенко

Трамп поговорив з Лукашенко перед тим, як зустрінеться з Путіним на Алясці
Розмова Трамп-Лукашенко

Все стане зрозуміліше після розмови Трампа з Путіним, але зараз, з великою долею імовірності, можемо говорити про наступну гру Трампа:

  1. Білорусь цікава Трампу через газопровід Ямал-Європа. Виходячи з пропозицій Дмітрієва про створення російсько-американських торгових домів, які під американським прапором продаватимуть підсанкційні товари в ЄС, ми маємо ситуацію коли крім нашої ГТС Трамп хоче отримати контроль над газопроводом Ямал-Європа. Де-факто, це дозволить американцям не лише заробляти на посередництві, але отримати рубильник, який триматиме в тонусі і ЄС і Росію. Правда, поки немає погодження самого ЄС, але Трамп тут може не поспішати. І знову таки, поки це припущення.
  2. Візити американських чиновників у Мінськ, які ми бачили протягом останніх місяців, перш за все мали за ціль «промацати» питання з ядерною зброєю. Схоже, частиною майбутніх домовленостей може стати не розміщення (виведення) ядерної зброї у Білорусі.
  3. Стратегія Трампа більш глобального рівня – ослаблення всіх союзників Китаю (Білорусь – один з головних друзів Китаю) напередодні головних переговорів для нього – переговорів Вашингтон – Пекін.

Цей дзвінок також може бути частиною тиску Трампа на Путіна (я можу відірвати від тебе твого головного союзника), хоча цей фактор явно не потрібно переоцінювати. У той же час цей дзвінок показує, що вірогідність результативних переговорів явно зростає.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
