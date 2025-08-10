Головна Думки вголос Валерій Чалий
Валерій Чалий Політик, дипломат, громадський і державний діяч

Чи треба Зеленському мчати на Аляску?

Зустріч у форматі Зеленський-Трамп-Путін несе багато ризиків
фото згенероване ШІ

Україні треба зараз не підігрувати в імітації переговорів про мир

Тут «вкинули» у медіа для тестування ще одну ідею. Начеб-то Володимир Зеленський може поїхати на Аляску і, якщо складуться умови – приєднатися до російсько-американської зустрічі…

Звісно, я сподіваюся, що ніхто з України туди їхати не збирається.

По-перше, це була б допомога помилковому рішенню Дональда Трампа обрати місцем проведення зустрічі США, що виводить з міжнародної ізоляції й легалізує російського воєнного злочинця. До речі, це може бути єдиним результатом російсько-американської зустрічі, крім тих загадкових мотивів і тем, про які публічно ніхто не розкаже.

По-друге, сідати за стіл, де вже пообідали двоє, якось не комільфо. По-третє, і головне – такий підхід до керівництва України – бути «на підтанцьовці» і «на підхваті» абсолютно не відповідає тому рівню суб’єктності країни, який вибороли для дипломатії величезною ціною Сили оборони України.

І взагалі, зустріч у форматі Зеленський-Трамп-Путін несе багато ризиків. Можуть розіграти у чотири руки...

Дональд Трамп, очевидно, грає роль посередника не відстороненого (як це було на переговорах у Саудівській Аравії), або активного спостерігача (як це було в Туреччині), а дуже включеного у процес перемовин посередника (є й така функція у дипломатичному праві й такі приклади в історії міжнародних відносин), але навряд чи рівновіддаленого.

Україні треба зараз не підігрувати в імітації переговорів про мир (такого результату навіть і не очікується), а провести двосторонні зустрічі з лідерами партнерських країн, зокрема, тих же США, Німеччини, Великої Британії, Франції і врешті-решт, багатосторонній саміт, де всі будуть за столом зі скоординованою, чіткою й сильною переговорною позицією та не залишать Україну наодинці.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

Валерій Чалий

Чи треба Зеленському мчати на Аляску?
Чи треба Зеленському мчати на Аляску?
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
Виклики для прем'єрки Свириденко: ліміти на імітацію закінчилися
Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
Час слабкості Росії. Кавказ вирішив скористатися шансом
Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій
Блокування США постачання Україні критичних озброєнь: три шляхи швидких антикризових дій

