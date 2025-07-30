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Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну
Американець з позивним Каліфорнія, медик батальйону, на тлі бронетранспортера М113, що виконує функції медеваку. Є люди, які приїздять воювати не за гроші, а за принципи, переконує комбат Якимович
фото: Другий інтернаціональний легіон

Командир Інтернаціонального легіону Олександр Якимович наголосив, що у батальйоні служать тільки добровольці, тобто це їх вибір

Попри те, що в російській армії платять більше, іноземці приїжджають воювати за Україну через вмотивованість та віру в справедливість війни. Більшість людей в Другому інтернаціональному легіоні мають мотивацію і цінності, й більшість з них йде в бій зі словами «Слава Україні». Ті ж, хто воює за гроші, надовго не затримуються, розповів «Главкому» його командир Олександр Якимович.

«Ті, хто суто за гроші, в нас довго не затримуються. У нас атмосфера така, що коли хлопці йдуть на бойове завдання, вони кажуть: «Слава Україні!». Я знаю, що це йде від душі», – поділився Олександр Якимович.

Місячна зарплата у батальйоні становить близько 100 тис. грн, й іноземців у батальйоні ця зарплата влаштовує. При цьому, за словами командира, для колумбійця це великі гроші, а от для колишнього американського військового чи бійця з Французького Іноземного легіону – невеликі. Однак більшість людей приїхали не за гроші.

«Але такі люди приїхали сюди за ідею і по адреналін; це солдати удачі. Є й військові, які пройшли багато воєн, і набувають тут нового досвіду», – додав він.

Олександр Якимович наголосив, що у батальйоні служать тільки добровольці, тобто це їх вибір. Вони усвідомлюють, що виконують завдання, які допомагають стабілізувати фронт.

«За весь цей час наш батальйон був на найгарячіших напрямках: Серебрянський ліс, Часів Яр, Курська область, Покровськ, Харківщина», – підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше комбат Інтернаціонального легіону Олександр Якимович розповідав про особливості рекрутингу іноземців. За його словами, цей процес має бути централізованим, через Міністерство оборони.

До слова, у Сухопутних військах є чотири інтернаціональні батальйони. Один з них, Четвертий, – це навчальний центр, де іноземці проходять базову загальновійськову підготовку, яка триває, як і для українців, 45 діб. Стандартні правила, стандартні вимоги – як і для кожного військовослужбовця Збройних сил. Після базової загальновійськової підготовки ми ще продовжуємо навчання у себе в батальйоні.

Теги: іноземці добровольці військові Олександр Якимович війна

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Ідуть у бій зі «Слава Україні!». Комбат Інтернаціонального легіону розповів, чому іноземці їдуть на нашу війну
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