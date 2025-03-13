Стали відомі країни з найбруднішим повітрям у світі

Пакистанський Лахор, з населенням 14 мільйонів людей, потерпає від найбруднішого повітря у світі

Найбрудніше повітря у Чаді, Бангладеш, Індії, Конго та Пакистані

За даними дослідження швейцарської компанії IQAair, більшість людей у ​​світі дихають забрудненим повітрям. За результатами вимірів у 2024 році лише у семи країнах рівень токсичних мікрочастинок PM2,5 не перевищує норм ВООЗ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на IQAair.

Найнижчий середньорічний вміст шкідливих частинок у повітрі в Ісландії, Австралії, Новій Зеландії, Естонії та кількох малих острівних державах. Вони показник не перевищує 5 мкг на кубічний метр, як і рекомендується ВООЗ.

Найгірша ситуація у Чаді, Пакистані, Бангладеш, Демократичній республіці Конго та Індії. У 2024 році рівень PM2,5 у цих країнах був як мінімум у 10 разів вищим за допустимі норми, при цьому в Чаді зафіксовано 18-кратне перевищення. Також експерти зазначають, що 6 із 10 найбрудніших міст світу знаходяться в Індії.

До слова, смог над Пенджабом у Пакистані було видно навіть із космосу, адже у цій провінції Пакистану зафіксовано рекордний рівень забруднення. Схід країни часто оповитий токсичним серпанком, при цьому смог також досягає північних регіонів Індії та Нью-Делі. У Лахорі, столиці пакистанського регіону Пенджаб, де мешкає 14 млн осіб, індекс якості повітря часто перевищує 400. Будь-яке значення вище 300 вважається небезпечним, добрим вважається будь-яке значення від 0 до 50.

Нагадааємо, у Пакистані звільнено понад 300 пасажирів потягу, який захопили 11 березня члени угруповання «Армія звільнення Белуджістана».