Столичний кардіохірург загинув під час порятунку побратима. Згадаймо Дмитра Сербіна

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Сербіна.

Шестиразовий чемпіон України з американського футболу та штаб-сержант медичної служби Дмитро Сербін віддав життя за Україну три роки тому, 25 жовтня 2022 року на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на київський клуб Kyiv Capitals та Солом'янську РДА.

Дмитро Сербін народився 7 травня 1973 року в Києві, у столиці закінчив школу № 22, медичне училище № 2, Національний медичний університет імені Богомольця. Дмитро був лікарем кардіологом-реаніматологом вищої категорії, працював в реанімації кардіологічного відділення Олександрівської клінічної лікарні завідувачем відділення.

Декілька разів Сербін визнавався найкращим ресивером України фото: Kyiv Capitals

Сербін з дитинства був активним хлопцем, займався різними видами спорту, зокрема хокеєм. Але знайшов себе він в уже зрілішому віці в американському футболі.

Сербін отримав відзнаку «Легенди українського американського футболу» фото: Kyiv Capitals

Дмитро був шестиразовим Чемпіоном України (2004, 2013, 2014, 2019, 2020, 2021), чемпіоном Балтійської ліги, віце-чемпіоном Румунії та Угорщини. Декілька разів Сербін визнавався найкращим ресивером України, також отримав відзнаку «Легенди українського американського футболу». До повномасштабної війни Дмитро виступав за команду «Київ Кепіталз» під 88 номером, був капітаном збірної України з американського футболу.

Паралельно Дмитро здобув кваліфікацію лікаря спортивної медицини. Він допомагав у підготовці спортовців з сучасного п’ятиборства до Олімпійських Ігор, за що був відзначений Подякою від Київської обласної ради та нагороджений медаллю «За мужність, патріотизм та високу громадянську позицію» від голови Київської міської ради.

З початком російської збройної агресії Дмитро евакуював жителів навколишніх містечок під Києвом, а 19 травня 2022 року вступив до лав Національної гвардії України. У війську мав позивний Magic doc (Чарівний лікар).

У війську Дмитро Сербін мав позивний Magic doc (Чарівний лікар) фото: Kyiv Capitals

Загинув штаб-сержант медичної служби Дмитро Сербін 25 жовтня 2022 року. Перебуваючи на лінії фронту в районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині. Під час евакуації поранених бійців з поля бою Дмитро потрапив під ворожий артобстріл і був смертельно поранений.

Загинув штаб-сержант медичної служби Дмитро Сербін 25 жовтня 2022 року фото: Kyiv Capitals

Після звістки про смерть Сербіна один із авторів документального проєкту NFL 360, присвяченого українським гравцям ULAF, які пішли на фронт після повномасштабного вторгнення Росії, виклав відео з Дмитром у себе в Instagram.

«Ми боротимемося до кінця, – говорить спортсмен на відео. – Дякуємо за підтримку. Ми можемо перемогти в цій «грі», здолати зло та захистити демократію всього світу. Слава Україні!».

Дмитро Сербін нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

