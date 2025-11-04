Головна Світ Політика
Кронпринц Саудівської Аравії зустрінеться з Трампом цього місяця

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зустріч між Трампом та кронпринцом вже відбувалась у травні 2025 року
Зустріч між Трампом та кронпринцом вже відбувалась у травні 2025 року
фото: Reuters

Кронпринц Саудівської Аравії та Трамп вже проводили зустріч у травні

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім з офіційним робочим візитом 18 листопада. Про це повідомив представник Білого дому, пише «Главком».

Мухаммед бін Салман проведе офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Цей візит відбувається на тлі того, як Трамп наполягає на тому, щоб Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які приєдналися до Авраамських угод. У 2020 році Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем», – пише Reuters.

У липні повідомлялось, що перший заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Саудівської Аравії принц Халед бен Салман аль-Сауд здійснив неафішований візит до Сполучених Штатів для проведення стратегічних переговорів щодо ситуації в регіоні.

Нагадаємо, у травні, президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду. За повідомленням державного телебачення, угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.

США Саудівська Аравія переговори

