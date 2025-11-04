Кронпринц Саудівської Аравії зустрінеться з Трампом цього місяця

Зустріч між Трампом та кронпринцом вже відбувалась у травні 2025 року

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім з офіційним робочим візитом 18 листопада. Про це повідомив представник Білого дому, пише «Главком».

Мухаммед бін Салман проведе офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Цей візит відбувається на тлі того, як Трамп наполягає на тому, щоб Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які приєдналися до Авраамських угод. У 2020 році Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем», – пише Reuters.

У липні повідомлялось, що перший заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Саудівської Аравії принц Халед бен Салман аль-Сауд здійснив неафішований візит до Сполучених Штатів для проведення стратегічних переговорів щодо ситуації в регіоні.

Нагадаємо, у травні, президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду. За повідомленням державного телебачення, угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.