Кронпринц Саудівської Аравії зустрінеться з Трампом цього місяця
Кронпринц Саудівської Аравії та Трамп вже проводили зустріч у травні
Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім з офіційним робочим візитом 18 листопада. Про це повідомив представник Білого дому, пише «Главком».
Мухаммед бін Салман проведе офіційну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
«Цей візит відбувається на тлі того, як Трамп наполягає на тому, щоб Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які приєдналися до Авраамських угод. У 2020 році Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем», – пише Reuters.
У липні повідомлялось, що перший заступник прем'єр-міністра та міністр оборони Саудівської Аравії принц Халед бен Салман аль-Сауд здійснив неафішований візит до Сполучених Штатів для проведення стратегічних переговорів щодо ситуації в регіоні.
Нагадаємо, у травні, президент США Дональд Трамп та кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман підписали стратегічну економічну угоду. За повідомленням державного телебачення, угода охоплює сфери енергетики, оборони та гірничодобувної промисловості.
