Держдума РФ зробила несподівану заяву про мирний план Трампа

Російський політик заявив, що мирний план, який пропонує адміністрація Трампа, не можна порівнювати з вимогами РФ

Росія не повинна погоджуватися на пропозиції США щодо досягнення миру з Україною, оскільки це «провокація», яка не призведе до реального припинення війни. Як інформує «Главком», таку заяву зробив перший заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексій Журавльов.

За його словами, мирний план, який пропонує адміністрація Трампа, не можна порівнювати з вимогами Росії, і підписання такого договору не відповідає російським інтересам.

Російський політик вимагає «війни до переможного кінця» та стверджує, що конфлікт може закінчитися тільки капітуляцією України.

«За будь-якого іншого результату протистояння лише буде відкладено», – стверджує Журавльов.

Депутата Держдуми лякає Україна навіть «усічена і в територіальному, і у військовому сенсі».

«Вона (Україна, – ред.) усе одно становитиме для нас значну загрозу, і на західних кордонах доведеться тримати армію», – заявив він.

На думку Журавльова, мета мирного плану Трампа полягає в тому, щоб «залишити Україну як стримуючий фактор для Росії».

«У США таким чином виявляться розв’язаними руки для протистояння, що готується з Китаєм. Сподіваюся, що на такі провокації російська сторона не погодиться», – зазначив російський політик.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на засіданні Ради безпеки РФ і прокоментував американський мирний план з 28 пунктів, який отримала російська сторона.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.