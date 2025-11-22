Рятувальні роботи у Тернополі завершено, шестеро людей і досі вважаються зниклими безвісти

Загинули 33 людини, з них 6 дітей

Роботи тривали чотири доби

У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок. Як інформує «Главком», про це повідомляє ДСНС України.

Роботи тривали чотири доби. Залучено підрозділи ДСНС із дев’яти областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5-6 поверхів.

19 листопада Росія атакувала місто.

Загинули 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей. Врятовано – 46 людей, з них 7 дітей.

На жаль, безвісти зниклими вважаються шестеро людей, з них одна дитина.

Вивезено близько 1298 тонн будівельного сміття.

Під час робіт рятувальники знайшли трьох домашніх тварин (двох кішок та папугу) і передали їх власникам.

Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою та півторарічним сином.

Також «Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета. Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.