Атака на Україну, удар по окупованій Донеччині: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Атака на Україну, удар по окупованій Донеччині: головне за ніч
Нічний Дніпро після атаки
фото: Суспільне Дніпро

«Главком» зібрав головні події ночі проти 18 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, в окупованому Зугресі у Донецькій області бепзілотники атакували ТЕС, РФ вдарила масовано по Дніпру БпЛА, а по Харківщині – ракетами.

Трамп готовий запровадити нові санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні.

Трамп також зазначив, що законодавці можуть врахувати його пропозицію додати до санкційного пакета Іран. Законопроєкт про вторинні санкції, спрямовані проти країн, які співпрацюють з РФ, особливо покупців російських енергоносіїв, був ініційований республіканцями сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Браяном Фітцпатриком.

Удар по Дніпру

У ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра.

Повідомляється, що внаслідок атаки сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах.

Атака на Харківщину

У ніч на 18 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами по Берестину у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубів.

Синєгубов написав, що за попередньою інформацією, постраждали 9 людей, серед яких 16-річний хлопець. Пізніше Синєгубов написав, що в лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки.

В окупованому Зугресі пролунали вибухи

Вночі 18 листопада в окупованому Зугресі у Донецькій області було атаковано місцеву ТЕС. 

Ударні БпЛА атакували Зуївську ТЕС, за попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу.

Телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що після вибухів почалися проблеми зі світлом в окупованому Донецьку, Макіївці, а в Іловайську повністю зникло електропостачання.

Трамп не виключає військової операції на території Венесуели

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас він висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро.

Під час пресконференції Трампу поставили пряме запитання, чи виключає він можливість введення американських військ на територію Венесуели. На це глава Білого дому відповів: «Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам необхідно розв'язати проблему Венесуели». 

