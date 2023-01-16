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Жінка втратила око: лікар розповів про стан «найважчої» постраждалої у Дніпрі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жінка втратила око: лікар розповів про стан «найважчої» постраждалої у Дніпрі
Лікарі сподіваються врятувати всіх постраждалих, навіть тих, хто отримав переохолодження унаслідок тривалого перебування під завалами
фотоз відкритих джерел

 19-річна дівчина перебуває у реанімації

Генеральний директор Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про стан «найважчої» постраждалої унаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці в Дніпрі.  19-річна дівчина перебуває у реанімації. Її батьки на Луганщині, біля неї лише хлопець, який приходить. Про це Риженко повідомив в ефірі телемарафону.

«Вона втратила око, у неї черепно-мозкова травма. Ми робимо все можливе, щоб її врятувати. Вже з МОЗ налагодили зв'язок й будемо надалі відправляти її на лікування за кордон», – заявив Риженко.

Лікар висловив сподівання, що їм вдасться врятувати всіх постраждалих, навіть тих, хто отримав переохолодження унаслідок тривалого перебування під завалами.

Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки у Дніпрі загинуло подружжя, яке втекло з Нікополя,їхні діти дивом вижили.

Також, що під завалами будинку у Дніпрі, зруйнованого російською ракетою, може перебувати героїня «Азовсталі», яку недавно звільнили з полону. 

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди. В одній з лікарень Дніпра розповіли про стан травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці.

Теги: лікар батьки кордон травма Дніпро війна лікарня

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