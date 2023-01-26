Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих

Повітряна тривога триває

Внаслідок падіння частини ракети у Голосіївському районі столиці є постраждалі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають перебувати в укриттях.

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«В результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі наразі є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики», – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

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У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.