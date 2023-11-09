Навіщо Путіну проводити вибори?
Конформізм – фундамент диктатури
Всім і так зрозуміло, що його слухняні чиновники намалюють путіну будь-яку цифру, яку він тільки зажадає? Навіщо витрачати гроші, час, ресурси та займатися цим цирком?
Думаю відповідей тут декілька.
1
Ритуал підтримує легітимність. Ритуал створює ту саму дистанцію до влади, за яку народ цю владу поважає та/або боїться. В сучасному світі ритуал виборів такий саме важливий, як в середньовіччі помазання монарха. Без помазання ти не король. Без виборів ти не голова держави. Навіть воєнні заколотники намагаються як найшвидше провести псевдовибори після вдалого заколоту.
2
Конформізм – фундамент диктатури. Людям притаманний конформізм. Він примушує міняти власну точку зору і на чорне казати що воно біле, якщо так кажуть всі інші (в буквальному сенсі. Якщо цікаво – подивіться експерименти Мілгрема та Аша, або старий радянській фільм «Я та інші»). Більшість людей може не ходити на вибори та не підтримувати місцевого диктатора, але офіційний відсоток в рейтингу переможця міняє знак політичної активності і робить людину більш конформною до офіційної влади.
3
Не важливо хто виграв, важливо хто програв. Важливо не стільки продемонструвати свою спроможність «виграти» владу, наскільки показати неспроможність будь кого її (владу) відібрати. Процедура російських «виборів» важлива для кремлівської влади в тому числі і через необхідність продемонструвати безпорадність будь якої опозиції і неспроможність будь якої іншої політичної сили мати право на владу. Хоча б на її маленьку частку.
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