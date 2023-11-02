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Віктор Балога Народний депутат України

Президент має прийняти складні для себе рішення

glavcom.ua
«Сьогодні очевидно, що монополія на владу приносить державі все більше шкоди»
фото: офіс президента

Вже зрозуміло, що навіть серед наших партнерів є втома від війни

На початку війни було важливо отримати максимальну увагу та підтримку світу, і правда в тому, що президент з цим чудово впорався. Але сьогодні ситуація змінилася, як через зовнішні обставини, так і через внутрішні проблеми, які вже не можна приховати, контролюючи єдиний телемарафон.

По-перше, вже зрозуміло, що навіть серед наших партнерів є втома від війни, і дехто починає шукати можливість змусити Україну до «несправедливого миру».

По-друге, з усіх дірок лізе некомпетентність та патологічна тяга до схематозу багатьох з тих, хто представляє нашу владу, а їхні корупційні схеми видно навіть з-за океану. І якщо нічого не робити, то все разом, однозначно негативно впливатиме на рівень подальшої військової та фінансової допомоги від партнерів та моральний стан нашого суспільства.

Тому, щоб вижити та перемогти у війні, президент має прийняти складні для себе рішення.

Сьогодні очевидно, що монополія на владу приносить державі все більше шкоди, а президент не має права бути тим, хто прикриває своїм авторитетом вузьке коло не дуже чистих на руку людей, які окрім іншого бояться говорити правду чи вказувати на хибні рішення.

Так само для країни великий мінус мати міністрів та інших високопосадовців без власної думки, які звітують перед клерками з офісу президента, які часто не мають навіть формальних повноважень.

А яка користь для держави від ручних силовиків, які кошмарять чужих для влади людей чіпляючись до дурниць, а своїх «великих» злодіїв захищають всіма можливими методами?

Тому, якщо на Банковій далі залишать все як є, вдавши, що все під контролем, то наслідки можуть бути досить сумними.

Але вихід з цієї ситуації не президентські вибори під час війни, яких не хочуть ані українці, ані партнери, а новий уряд, створений на основі широкої коаліції, що об'єднає представників різних політичних сил, та який працюватиме до завершення війни та нових виборів.

Всі мають бути в одному човні, розділивши між собою тягар відповідальності за рішення, що приймаються.

Крім того, такий крок стане своєрідним суспільним договором на час війни, що консолідує націю та перезапустить виконавчу владу.

Можна звичайно далі шукати всюди ворогів, які зазіхають на твої рейтинги, чи хаяти журналістів, громадських діячів та західних союзників й обійтись переставлянням крісел в ОП, але навряд чи в України та нас всіх ще є час, який далі можна так тупо згаяти.

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Джерело
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Теги: Володимир Зеленський Офіс президента українці вибори

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Віктор Балога

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