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«Ми усунули їх від влади!» Дональд Туск заявив про перемогу опозиції у Польщі

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Ми усунули їх від влади!» Дональд Туск заявив про перемогу опозиції у Польщі
Дональд Туск
фото з відкритих джерел

Дональд Туск: «Ми з нашими партнерами найближчим часом створимо новий, хороший, демократичний уряд»

У Польщі 15 жовтня пройшли парламентські вибори. Опозиційна «Громадянська коаліція» колишнього прем’єра Польщі Дональда Туска набрала 31,6 відсотка голосів. Туск заявив, що готовий до створення коаліційного уряду з «партнерами». Про це він заявив у штаб-квартирі Конфедерації.

«Хочу подякувати всім, хто нас супроводжував. Спочатку були сотні людей, потім тисячі, а у фіналі цієї чудової кампанії нас стали мільйони. Це один із найпрекрасніших днів польської демократії. Я не сумніваюся, що цей день увійде в історію Польщі як світлий день. Як день, який відкриває нову еру: відродження нашої Республіки Польща», – сказав Туск.

«Цілу ніч ми спостерігатимемо за цими виборами. Як відомо, у приміщеннях сидять десятки тисяч людей. Вони охороняють, ніхто ці вибори у нас не вкраде. Ми будемо контролювати кожне голосування. Ми з нашими партнерами найближчим часом створимо новий, хороший, демократичний уряд. Польща перемогла, ви перемогли», – додав лідер опозиції Дональд Туск.

Як повідомлялося, результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% зайняла «Громадянська коаліція».

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

Так, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

«Ми усунули їх від влади!» Дональд Туск заявив про перемогу опозиції у Польщі фото 1

За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни.

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Теги: Дональд Туск вибори Польща коаліція

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