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Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чи зможе Україна бити по РФ винищувачами F-16: відповідь прем'єрки Данії
Пані прем'єр–міністр Данії Метте Фредеріксен не викоючає можливості для України бити з винищувачів F–16 за межами країни
фото з відкритих джерел

Аналізуючи побоювання деяких країн-партнерів щодо можливої ескалації, прем’єрка Данії сказала, що Україна «зобов’язана захищатися»

Уряд Данії не виключає можливості для України бити з винищувачів F–16 за межами країни. Однак ці удари, зокрема, по території РФ мають відповідати міжнародному праву. Про це заявила пані прем'єр–міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє «Радіо Свобода».

«Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так», – зазначила вона.

Крім того, Фредеріксен визнала, що тієї кількості літаків, які надасть Копенгаген, буде недостатньо.

«Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів», – підкреслила прем'єрка.

Аналізуючи побоювання деяких країн-партнерів щодо можливої ескалації, прем’єрка Данії сказала, що Україна «зобов’язана захищатися».

«Те ж стосується решти Європи. Маємо захистити наш континент, наші цінності та всіх людей. І тому маємо не тільки захищати Україну, а й перемогти росіян», – резюмувала Фредеріксен.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні.

За словами держсекретаря США, літаки передають, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективний захист від російської агресії.

У спільній заяві президента США Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа та прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен також йдеться про те, що «зараз триває процес передачі цих F-16», і вже цього літа Україна почне застосовувати ці винищувачі.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вашингтоні серед ключових питань збільшення кількості засобів ППО, винищувачів F-16 та додаткові гарантії безпеки для України.

За словами Зеленського, вчора вдалося отримали рішення про ще п’ять систем Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні ж буде рішення щодо F-16. Також Україна підпише дві нові безпекові угоди під час саміту НАТО.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.

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Теги: війна Данія українці навчання Україна президент винищувач

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