ТЦК штрафують військовозобов'язаних, які оновили дані через «Резерв+» – нардеп

Військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, однак оновив дані у застосунку «Резерв+»

Територіальні центри комплектування оштрафували двох військовозобов'язаних, які раніше оновили дані через застосунок «Резерв+». Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко.

Як зазначив нардеп, перший військовозобовʼязаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як він звернувся до ТЦК щодо уточнення даних, маючи актуалізацію через «Резерв+», отримав штраф 17 тис. грн.

Натомість другий чоловік втратив військовий квиток, при цьому теж оновив дані через «Резерв+».

«І коли прийшов оновити дані, після того, як вже це зробив через «Резерв+» теж отримав штраф 17 тис. грн через втрату військового квитка», – каже нардеп.

Нагадаємо, за два місяці, від 18 травня до 16 липня 2024 року, майже п’ять мільйонів військовозобов'язаних оновили свої військово-облікові дані. За словами речника Міноборони, оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК і в застосунку «Резерв+», проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився.

Як повідомлялося, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

До слова, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані.