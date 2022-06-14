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    Події в Україні

    На Харківщині через обстріли окупантів зайнялися пожежі: постраждали діти

    Рашисти продовжують обстрілювати прикордонні території України&nbsp; - На Харківщині через обстріли окупантів зайнялися пожежі: постраждали діти
    Рашисти продовжують обстрілювати прикордонні території України 
    фото: ДСНС

    Пожежі трапились Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах

    Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Минулої доби через ворожі атаки сталося шість пожеж. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Загалом за добу рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 6, пожеж з інших причин – 3, також 4 – для надання допомоги населенню, 2 – проведення аварійно-рятувальних робіт», – йдеться в повідомленні.

    Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

    Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні, за попереднім діагнозом осколкові поранення.

    «О 23:51 в результаті ворожого обстрілу на території підприємства зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум'я охопило площу біля 2000 кв.м. Жертв та постраждалих немає», – додали в ДСНС.

    Крім того, аварійно-рятувальні роботи проводились на двох зруйнованих об’єктах у Немишлянському та Київському районах міста Харкова. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 27 ворожих боєприпасів.

    Нагадаємо, сьогодні опівночі у Харкові прогриміли вибухи. За даними місцевих мешканців, було близько семи «прильотів».

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

    Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині через обстріли окупантів зайнялися пожежі: постраждали діти