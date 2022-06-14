На Харківщині через обстріли окупантів зайнялися пожежі: постраждали діти

Пожежі трапились Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах

Російські війська продовжують обстрілювати Харківщину. Минулої доби через ворожі атаки сталося шість пожеж. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Загалом за добу рятувальники здійснили 15 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж – 9, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами – 6, пожеж з інших причин – 3, також 4 – для надання допомоги населенню, 2 – проведення аварійно-рятувальних робіт», – йдеться в повідомленні.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні, за попереднім діагнозом осколкові поранення.

«О 23:51 в результаті ворожого обстрілу на території підприємства зайнялась складська будівля та 10 вантажних автомобілів в одному з населених пунктів Харківського району. Полум'я охопило площу біля 2000 кв.м. Жертв та постраждалих немає», – додали в ДСНС.

Крім того, аварійно-рятувальні роботи проводились на двох зруйнованих об’єктах у Немишлянському та Київському районах міста Харкова. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 27 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, сьогодні опівночі у Харкові прогриміли вибухи. За даними місцевих мешканців, було близько семи «прильотів».

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.