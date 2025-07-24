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Удар по Черкасах: кількість поранених зросла, серед них – дитина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Черкасах: кількість поранених зросла, серед них – дитина
У Черкасах є постраждалі внаслідок атаки РФ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рятувальники ліквідували пожежі в Черкасах

Уночі окупанти вдарили по Черкасах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко, інформує «Главком».

«Станом на зараз рятувальники вже ліквідували пожежі. На жаль, маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них – одна дитина», – йдеться у повідомленні.

Анатолій Бондаренко наголосив, що деталі розкриє згодом.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж.

Також у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, в Одесі внаслідок ворожого нічного обстрілу пошкоджено легендарний ринок «Привоз». «Одеський Привоз – це не просто ринок, це справжнє серце Одещини, де вирує життя, відчувається пульс міста. Саме там можна по-справжньому пізнати Одесу!», – написали в ДСНС.

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Теги: війна Черкаси

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