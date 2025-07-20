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Путін готовий обговорювати мир в Україні, але є умова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін готовий обговорювати мир в Україні, але є умова
Головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей
фото з відкритих джерел

Прессекретар Путіна підкреслив, що для Росії головним є досягнення поставлених цілей

Кремлівський диктатор Володимир Путін готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей, заявив прессекретар Кремля Дмиро Пєсков. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Також Пєсков сказав, що світ вже звик до іноді «жорсткої» риторики президента США Дональда Трампа. Водночас, як вказує видання, він нагадав, що Трамп також пообіцяв шукати шляхи для досягнення мирної угоди.

«Президент Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше довести врегулювання ситуації в Україні до мирного завершення. Це тривалий процес, він вимагає зусиль, і це нелегко», – сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна підкреслив, що для Росії головним є досягнення поставлених цілей.

«Наші цілі зрозумілі, очевидні й вони не змінюються», – додав Пєсков.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров запропонував Росії провести нову зустріч вже на наступному тижні. 

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація Дональда Трампа введе вторинні санкції та тарифи проти РФ, якщо протягом 50 днів в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Про це вона сказала під час брифінгу, інформує «Главком».

Обмеження стосуватимуться також країн, які купують російську нафту.

«Якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню або мирної угоди, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями», – наголосила речниця. Левітт додала, що такі дії завдадуть шкоди російській економіці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: росія санкції путін Дональд Трамп переговори

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