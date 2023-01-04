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Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
Путні вигадує нові закони, аби утримати росіян на війні
фото з відкритих джерел

Один день виконання завдань зараховуватиметься за два

Російський диктатор Володимир Путін вигадує нові укази, аби утримати та заманити росіян на війну. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ,  Путін підписав указ, згідно з яким один день служби військових та росгвардійців на війні зараховуватиметься за два.

Як зазначається в документі, згідно з указом, військовослужбовцям, а також тим, хто має спеціальні звання поліції, які проходили або в даний час проходять службу в національній гвардії Росії , зараховуватимуть у вислугу років для призначення пенсії на пільгових умовах.

Уточнюється, що один день виконання завдань зараховуватиметься за два, а час перебування на лікуванні в медичних закладах після отримання поранення, травми чи контузії зараховуватиметься «з розрахунку один місяць військової служби за два місяці».

Раніше повідомлялося, що російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. 

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Теги: війна путін закон влада диктатор поранення

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