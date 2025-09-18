Головна Київ Новини
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
18 вересня
Владислав Косіняк-Камиш приїхав в Україну
фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Х

Владислав Косіняк-Камиш перебуває разом з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі в Києві

Сьогодні, 18 вересня, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва з військовою делегацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Польщі.

«Владислав Косіняк-Камиш перебуває разом з делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі в Києві, де він буде обговорювати, серед іншого, зі своїм колегою питання військового співробітництва, подальшої підтримки України, яка захищається, та ситуації з безпекою в контексті російської агресії», – йдеться у повідомленні.

Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва фото 1
фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/Х

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Зокрема, Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема «шахедів». «Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО», – підсумував він.

