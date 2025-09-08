Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Чому ця битва є фінальною для Путіна на цьому етапі?

У всій цій чехарді між Трампом і Путіним, ми не помітили важливе: Путін таки озвучив пункт своєї зупинки. Теза віддайте нам Донбас і ми зупинимось, означає, що він дійсно планує зупинитись, коли візьме Донбас. Цьому багато причин від економічних до військових. Звісно, що зупиниться він тільки на деякий час. Однак, взяти Донбас для нього є просто необхідним, без цього неможливо йому зупинитись.

По всім признакам і розвідданим він дійсно готує «фінальну битву». Ми, правда, вже багато бачили цих фінальних битв, масштабних літніх наступів і все завершувалось дрібними просуваннями. Але цього разу скоріше за все так не буде. У росіян є, як мінімум, два докази чому їм все може вдатись. Перший – у них почали вдаватись глибокі прориви. Так ми контратакуємо, блокуємо, відбиваємо, але все дедалі частіше вони безперешкодно пробігають кілометри. Друге – їм таки вдається пробити наше ППО. Попадання в Кабмін – це сигнал, що в принципі всі об’єкти стають їм доступними.

Тож для остаточної битви їм всього-на-всього треба подвоїти або потроїти свої зусилля. Збільшити кратно «м’ясо», яке пробігає наші порядки, і наростити кратно шахеди та ракети. По другому пункту – всі це можуть відчути раз на два три дні. Тому слово «блекаут» в цьому році має найбільші шанси стати реальним. Другий пункт поки що відчувають бригади на Покровському і Костянтинівському напрямах. Але думаю, скоро відчують всі. Чому ця битва є фінальною для Путіна на цьому етапі? Фактично, він буде йти ва-банк, він буде кидати все, що в нього є, і після цієї битви він не зможе продовжувати свої наступи ще довгий час. Бо єдина можливість – це мобілізація, а як ми бачили останні 4 роки він дуже боїться цього кроку.

Що робити? Ні, я не хочу сіяти паніку, але я таки хочу, щоб всім стало страшно. Щоб всі зрозуміли, що найгірше не позаду, а попереду. Я хочу, щоб співаки знову почали творити патріотичні пісні, я хочу, щоб всі вільні кошти йшли на донати, я хочу, щоб всі готувались до максимальної оборони і відбиття фінальної битви. Я хочу, щоб совок вигнали, і молоді талановиті командири зайняли ключові посади. Я хочу, щоб ми боролися як в 22 і 23 рр.

І це буде. Головне, щоб не тоді коли росіяни знову до Києва дійдуть.