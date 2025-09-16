Зеленський повідомив, скільки повітряних цілей запустила РФ по Україні з початку вересня

Президент: Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба

З початку вересня понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено Росією проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів», – йдеться у заяві.

Глава держави зазначив, що у Запоріжжі рятувальники завершили ліквідацію пожеж після російського обстрілу міста реактивною артилерією. «На Миколаївщині через обстріл звичайної ферми загинула одна людина. Мої співчуття рідним та близьким. Також під ударами були Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина – понад сотня дронів та півтори сотні КАБів лише за цю ніч. Всюди, де потрібно, триває робота всіх необхідних служб», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу відомо про 13 поранених, серед них двоє дітей. Постраждалі внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя продовжують звертатися за допомогою медиків.

Також у Запоріжжі виникли масштабні пожежі. Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м.

Зокрема, цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Як повідомлялося, російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Через російський обстріл загинув працівник підприємства.

До слова, уночі 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.