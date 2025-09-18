Кремль шукає сценарій виходу з війни

Підведу проміжні підсумки і скоригую прогнози, тому що за останні два місяці була ціла низка важливих позицій

У центрі уваги була зустріч Трампа спочатку з бункерним, потім з європейськими лідерами і Зеленським. Ще цілий ряд заяв політиків за підсумками зустрічей і переговорів. Зустріч президента Зеленського з фракцією «Слуга народу» і описані ним два сценарії. Підсумки могли бути будь-якими, особливо щодо зустрічі на Алясці, ми не дарма нервували. Але всі ці великі події тільки зміцнили мій літній прогноз.



Час працює проти Росії. Вони самі це вже розуміють. Український фронт і російська економіка – що виявиться міцнішим. Свій Фонд Національного Добробуту вони проїдають дуже хвацько. Я не буду навантажувати вас цифрами в мільйонах і відсотками. Дивився їх усі, слухав заяви російських офіційних економістів – скрізь погано. Фонд, на їхню думку, закінчиться в 2026 році, але мені здається, впораються за 2025.

Несподівано сильний і болючий удар завдала Польща, перекривши кордони з Білоруссю. Тут почало пригорати не тільки в Кремлі. Засумував Лукашенко і почав щодня втрачати гроші Китай. Міністр КНР навіть терміново вилетів до Польщі, але вирішити питання не зміг, так що справа, мені здається, не тільки в дронах, що прилетіли по Польщі, і рішення приймала не тільки Варшава. Тобто союзники Росії дізналися, що таке погано жити і реальна блокада. Будуть поступливішими.



Основний прогноз зберігається. У Кремлі кричать про готовність воювати весь 2026 рік. І вони можуть, це правда. Але їхня економіка почне руйнуватися раніше і занадто сильно. Тож у їхніх інтересах вийти на мирну угоду з Україною до кінця 2025 року. Але їхній головний бункерний ватажок зі своєю отарою пропагандистів хоче вийти красиво. Щоб представити це як перемогу. Тобто як мінімум – окупувати до кінця року всю Донецьку область. Кажуть, що навіть є такий наказ. Але це нереально, хіба що у нас все завалиться, а цього немає.

Мені здається, що Путін дуже розраховував на те, що зможе щось змінити в Донецькій області. І що з таким сценарієм або кращим для викручування рук Україні йому допоможе Трамп. Але дуже схоже, що на даний момент Дональд Трамп формулює своє ставлення просто – «Дорогий друже, ти всіх за…в…».