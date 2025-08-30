Експерт-міжнародник пояснив, чому Офіс президента образився на Китай

Дмитро Єфремов: Китай почав саботувати ініціативи українського президента щодо «самітів миру»

Президент України Володимир Зеленський дозволяв собі не надто дипломатичні висловлювання в бік Китаю та звинувачував його в прямій допомозі агресору – не тільки постачанні компонентів для зброї, а й залученні китайських військових на боці російської армії. Свою оцінку україно-китайським відносинам у інтерв’ю «Главкому» дав доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.

«Я б назвав підхід Офісу президента інструментальним. Спочатку вони намагалися розбудувати якісь конструктивні стосунки з Китаєм, і це тривало кілька років. Аж допоки Китай не почав саботувати ініціативи українського президента щодо «самітів миру». Коли в Офісі президента усвідомили, що китайці не змінять своєї позиції, то просто змінили підхід. І зараз не надто намагаються розвивати стосунки з Китаєм, а просто використовують цей фактор у грі зі Сполученими Штатами», – пояснив Дмитро Єфремов.

За словами експерта, українці намагаються продемонструвати американцям, що також займають антикитайську позицію і підходять до Китаю приблизно з таких само принципів як і Сполучені Штати.

«Тобто інтереси України та США на китайському треку йдуть паралельним курсом», – підсумував Єфремов.

Раніше експерт-міжнародник спрогнозував, чого очікувати від візиту Путіна до Китаю. Він вважає, що візит Путіна буде радше «ритуальним» – у відповідь на приїзд Сі Цзіньпіна до Москви на парад 9 травня.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китай не може розглядатися як один з гарантів безпеки для України. Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

За словами речниці китайського МЗС, Пекін вважає переговори єдиним способом завершити війну. За її словами, позиція Китаю щодо завершення війни в Україні є «послідовною та чіткою». Російський диктатор Путін хоче бачити Китай серед потенційних гарантів.

До слова, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї, щоб продовжити переговори щодо нової торгової угоди.