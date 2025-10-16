Розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи Москви

Ушаков: Обидві сторони говорили про взаємні симпатії народів двох країн, які проявилися під час Другої світової війни

Помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що однією з головних тем під час розмови Трампа та Путіна, що завершення війни відкриє великі перспективи для розвитку економічного співробітництва між США і Росією

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони, інфомує «Главком».

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

Щодо місця можливої зустрічі двох президентів, Ушаков уточнив, що Будапешт запропонував Дональд Трамп, і Путін підтримав цю ідею.

Помічник Путіна також заявив, що російський президент під час розмови заявив про «наявність стратегічної ініціативи» у Росії та звинуватив Україну у «терористичних методах», на які нібито Москва «вимушена реагувати». Водночас, за словами Ушакова, Трамп неодноразово наголошував на необхідності якнайшвидшого досягнення миру.

«Показово, що однією з головних тем, на яких наголошував американський президент, була думка про те, що завершення кофлікту в Україні відкриє великі перспективи для розвитку економічного співробітництва між США і Росією. Обидві сторони також говорили про взаємні симпатії народів двох країн, які проявилися під час Другої світової війни. Підкреслювалося, що нинішній стан двосторонніх відносин на цьому тлі виглядає парадоксально», – зазначив Ушаков.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав подію «чудовою новиною».

Орбан наголосив, що його країна готова прийняти Дональда Трампа та Володимира Путіна, які мають обговорити закінчення війни. «Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!» – написав він.