Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Путіним

За словами Гроссі, вони з Путіним обмінялися думками щодо ядерної енергетики

Очільник МАГАТЕ назвав розмову з диктатором «своєчасною та важливою»

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гроссі.

Очільник агентства з атомної енергії заявив, що його розмова з очільником Кремля є «своєчасною та важливою». «Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 69-та Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.

Резолюція була ініційована Україною за підтримки її міжнародних партнерів і стала ще одним важливим сигналом світової спільноти щодо неприпустимості дій Росії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту. Вона також підтвердила важливість продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії перешкодити її діяльності.

Присутність експертів МАГАТЕ гарантує, що всі інциденти, ризики та атаки будуть зафіксовані і винесені на міжнародний рівень для подальшого розгляду. Також резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює додаткові ризики для міжнародної ядерної безпеки.

