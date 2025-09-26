Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Путіним
За словами Гроссі, вони з Путіним обмінялися думками щодо ядерної енергетики
скріншот з відео Гроссі

Очільник МАГАТЕ назвав розмову з диктатором «своєчасною та важливою»

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гроссі.

Очільник агентства з атомної енергії заявив, що його розмова з очільником Кремля є «своєчасною та важливою». «Своєчасний та важливий обмін думками з президентом Росії Путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 69-та Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні». Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає Російську Федерацію до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.

Резолюція була ініційована Україною за підтримки її міжнародних партнерів і стала ще одним важливим сигналом світової спільноти щодо неприпустимості дій Росії, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту. Вона також підтвердила важливість продовження місії МАГАТЕ на ЗАЕС, попри постійні спроби Росії перешкодити її діяльності.

Присутність експертів МАГАТЕ гарантує, що всі інциденти, ризики та атаки будуть зафіксовані і винесені на міжнародний рівень для подальшого розгляду. Також резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження Нового безпечного конфайнменту, що створює додаткові ризики для міжнародної ядерної безпеки.

До слова, Іран вирішив призупинити будь-яку взаємодію з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Таке рішення було ухвалене Вищою радою національної безпеки країни, яку очолює новообраний президент Масуд Пезешкіан. Причиною називається активізація так званого «снепбек»-механізму – процесу автоматичного відновлення санкцій, ініційованого низкою європейських країн.

Читайте також:

Теги: МАГАТЕ путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидатуру Гуцана в Раду Федерації Путін вніс 18 вересня
Путін призначив однокурсника Медведєва новим генпрокурором РФ
24 вересня, 18:01
Російський танкер з СПГ
ЄС «перекриє кран» СПГ з Росії. На черзі ядерна енергетика?
23 вересня, 18:15
Трамп зазначив у розмові з Зеленським, що двосторонній формат потрібен для першочергового обміну думками
Зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає саме на двосторонньому форматі
16 вересня, 22:43
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Путін висловився про гарантії безпеки для України
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
5 вересня, 09:38
Політик вважає, що для конкретних результатів необхідна зустріч на рівні лідерів
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
2 вересня, 15:17
Путін та Моді прибули до Китаю на запрошення Сі Цзіньпіна
Фото, яке має стривожити західних лідерів
1 вересня, 11:20
Путін і Трамп зустрілися 15 серпня на Алясці
Зустріч Трампа та Путіна: МОК спростував фейк російських ЗМІ
29 серпня, 12:45
Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини
Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини Війна і право
27 серпня, 10:25

Політика

Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Путіним
Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Путіним
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita
Польща хотіла нагородити орденом підозрюваного в підриві газопроводів «Північний потік» – Rzeczpospolita

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua