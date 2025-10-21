Головна Світ Політика
Макрон прокоментував майбутню зустріч Трампа і Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

Макрон: українці повинні бути за столом переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон висловив свою думку щодо потенційної зустрічі між президентами США та Росії Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, яка може відбутися в Будапешті, передає «Главком».

Макрон заявив, що важливо, аби лідери обговорювали питання, які стосуються двосторонніх відносин, але коли йдеться про долю України, українці повинні бути обов’язково присутні за столом переговорів.

«Якщо вони обговорюватимуть долю України, українці повинні бути присутніми на переговорах. Якщо мова йде про питання безпеки європейців, європейці повинні бути за столом переговорів», – наголосив французький лідер.

Макрон також підтвердив, що Франція продовжує підтримувати Україну, яка «мужньо чинить опір агресії».

Зустріч Трампа та Путіна у Будапешті 

Дональд Трамп після розмови з Путіним повідомив, що вони з домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. 

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським. 

Пізніше  Зеленський зазначив, що був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором.

Водночас європейські посадовці різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі Європейського Союзу, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи. П

Теги: путін Дональд Трамп Будапешт Еммануель Макрон

