Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Плани адміністрації передбачають переорієнтацію програми, призначеної для надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду
колаж: glavcom.ua

Адміністрація Трампа планує скоротити прийом біженців до історичного мінімуму та переорієнтувати програму на білих африканерів

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує різко скоротити ліміт прийому біженців у наступному фінансовому році до рекордно низького рівня і зарезервувати значну частину місць для білих африканерів з Південної Африки та інших осіб, які стикаються з «несправедливою дискримінацією». Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи та джерела, знайомі з ситуацією, пише «Главком».

Згідно з президентським рішенням від 30 вересня, підписаним Дональдом Трампом, очікується, що ліміт на прийом біженців буде знижено до 7500 осіб. Це є різким зменшенням порівняно з лімітом у 125 тис осіб, встановленим адміністрацією Байдена минулого року. Нове обмеження вдвічі менше за попередній антирекорд (15 тис місць), встановлений Трампом у 2020 році. Фактично, це рішення закриє двері для тисяч сімей, які роками чекають у таборах по всьому світу.

Плани адміністрації передбачають переорієнтацію програми, призначеної для надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду, на підтримку переважно білих південноафриканців (африканерів).

Трамп раніше стверджував, що південноафриканська меншина стикається з расовими переслідуваннями, хоча урядовці та поліцейська статистика Південної Африки це рішуче заперечують. Перша група африканерських біженців, як повідомляється, прибула чартерним рейсом ще у травні, що є надзвичайно швидким результатом.

Демократи в Конгресі жорстко розкритикували ці плани, звинувативши адміністрацію Трампа у «повній відмові від своїх юридичних зобов’язань» проконсультуватися з Конгресом щодо ліміту.

Конгресмени заявили, що фактичне закриття програми для біженців «зраджує обіцянку нації як притулку для пригноблених», а наслідки є жахливими для близько 130 тис умовно схвалених біженців, які роками чекали на дозвіл.

Президент HIAS (єврейського агентства з переселення) Марк Гетфілд заявив, що адміністрація «виганяє біженців, які роками чекали, з черги», підриваючи світовий авторитет Америки.

Нагадаємо, згідно з останніми результатами опитування, проведеного юридичною школою Університету Маркетт у Мілуокі, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа досяг найнижчого рівня цього року, знизившись до 43%. Про це повідомляє The Hill, передає «Главком».

Це сталося у вересні 2025 року, що є новим мінімумом після падіння з 46% у березні і 45% у липні. 57% респондентів висловили несхвалення його діяльності, що є збільшенням порівняно з 52% на початку року.

Оцінка Трампа зменшилася серед виборців-республіканців, незалежних та демократів. Серед республіканців його схвалюють 81%, що є зниженням з 89% у січні. Схвалення серед незалежних виборців також знизилося з 37% до 27%, а серед демократів рейтинг залишився стабільно низьким на рівні 8%.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп біженці США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
Сьогодні, 00:27
Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
22 вересня, 07:50
Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією
Заяви Трампа, протести у Нідерландах: головне за ніч
21 вересня, 07:07
Трамп зазначив у розмові з Зеленським, що двосторонній формат потрібен для першочергового обміну думками
Зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає саме на двосторонньому форматі
16 вересня, 22:43
Програма безвізового в'їзду дозволяє громадянам близько 40 країн подорожувати до США
США скасували обмеження на безвізові поїздки для Угорщини
16 вересня, 20:16
Рубіо в приватних розмовах зазначив, що не заперечує проти анексії Західного берега
Рубіо обговорить з Нетаньягу можливу анексію Західного берега
14 вересня, 03:41
Трамп заявив, що потрібно відповідати на злочинність «силою і рішучістю»
Вбивство українки у США: Трамп знову звинуватив демократів у зростанні злочинності
10 вересня, 04:17
У Запоріжжі загорівся приватний будинок через атаку РФ
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
9 вересня, 05:26
США розглядають можливість заборони іранцям робити покупки в Costco під час засідання ООН
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
5 вересня, 13:58

Соціум

Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Недоступна розкіш окупантів: розвідка нарахувала 11 тис російських трун через брудну воду
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Країна-сусідка залучає війська для посилення прикордонного контролю
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС

Новини

Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Сьогодні, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua