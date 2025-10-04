Адміністрація Трампа планує скоротити кількість біженців – NYT

Плани адміністрації передбачають переорієнтацію програми, призначеної для надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду

Адміністрація Трампа планує скоротити прийом біженців до історичного мінімуму та переорієнтувати програму на білих африканерів

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує різко скоротити ліміт прийому біженців у наступному фінансовому році до рекордно низького рівня і зарезервувати значну частину місць для білих африканерів з Південної Африки та інших осіб, які стикаються з «несправедливою дискримінацією». Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи та джерела, знайомі з ситуацією, пише «Главком».

Згідно з президентським рішенням від 30 вересня, підписаним Дональдом Трампом, очікується, що ліміт на прийом біженців буде знижено до 7500 осіб. Це є різким зменшенням порівняно з лімітом у 125 тис осіб, встановленим адміністрацією Байдена минулого року. Нове обмеження вдвічі менше за попередній антирекорд (15 тис місць), встановлений Трампом у 2020 році. Фактично, це рішення закриє двері для тисяч сімей, які роками чекають у таборах по всьому світу.

Плани адміністрації передбачають переорієнтацію програми, призначеної для надання притулку тим, хто тікає від війни та голоду, на підтримку переважно білих південноафриканців (африканерів).

Трамп раніше стверджував, що південноафриканська меншина стикається з расовими переслідуваннями, хоча урядовці та поліцейська статистика Південної Африки це рішуче заперечують. Перша група африканерських біженців, як повідомляється, прибула чартерним рейсом ще у травні, що є надзвичайно швидким результатом.

Демократи в Конгресі жорстко розкритикували ці плани, звинувативши адміністрацію Трампа у «повній відмові від своїх юридичних зобов’язань» проконсультуватися з Конгресом щодо ліміту.

Конгресмени заявили, що фактичне закриття програми для біженців «зраджує обіцянку нації як притулку для пригноблених», а наслідки є жахливими для близько 130 тис умовно схвалених біженців, які роками чекали на дозвіл.

Президент HIAS (єврейського агентства з переселення) Марк Гетфілд заявив, що адміністрація «виганяє біженців, які роками чекали, з черги», підриваючи світовий авторитет Америки.

