ПАР готова прийняти ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс президента.

Глава держави подякував за залученість ПАР до мирного процесу.

Сиріл Рамафоса поділився деталями своїх останніх контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський наголосив, що, на відміну від Росії, Україна готова до зустрічі на рівні лідерів без жодних попередніх умов. Президенти погодилися, що цей саміт має відбутися в третій країні.

Південно-Африканська Республіка, як і багато інших держав у світі, готова прийняти таку зустріч у себе.

Глава держави розповів, що зараз Росія ескалує агресію, посилює удари дронами по цивільних об’єктах, та поінформував про актуальний розвиток подій на фронті. Лідери обговорили заходи за спільної участі найближчим часом.

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський позитивно оцінив її.