«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів

Американський лідер каже, що має хороші відносини з українським президентом

Очільник США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського «дуже сильним лідером». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Дональд Трамп наголосив, що добре ладнає з Володимиром Зеленським. «Він дуже сильний лідер, який багато пережив. Ми дуже добре ладнаємо», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk. Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду без журналістів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

За словами українського президента переговори 17 жовтня можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна перед зустріччю з президентом США підготувала військову та економічну частини порядку денного.