Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
скріншот з відео Білого дому

Американський лідер каже, що має хороші відносини з українським президентом

Очільник США Дональд Трамп назвав українського президента Володимира Зеленського «дуже сильним лідером». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Дональд Трамп наголосив, що добре ладнає з Володимиром Зеленським. «Він дуже сильний лідер, який багато пережив. Ми дуже добре ладнаємо», – каже він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Тут він проведе переговори з американським лідером Дональдом Трампом. Серед ключових питань – посилення оборони, зокрема постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk. Перемовини президентів України та США пройдуть у неформальній атмосфері під час обіду без журналістів.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

За словами українського президента переговори 17 жовтня можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна перед зустріччю з президентом США підготувала військову та економічну частини порядку денного.

Читайте також:

Теги: переговори США Володимир Зеленський Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський лідер назвав угоду між Ізраїлем та ХАМАСом «найскладнішою»
США, Єгипет, Катар та Туреччина підписали документ щодо припинення вогню у Газі
13 жовтня, 19:45
Далекобійні удари по Росії. Зеленський розказав про найбільший технологічний успіх українців
Далекобійні удари по Росії. Зеленський розказав про найбільший технологічний успіх українців
9 жовтня, 10:11
Якщо Путін уперся, нас чекає продовження війни у тому ж форматі
У Путіна закінчується час: чому 2025-й стане переламним
5 жовтня, 22:17
Офіс губернатора Каліфорнії підтвердив інформацію про пожежу
Поблизу Лос-Анджелеса горить НПЗ (відео)
3 жовтня, 09:15
Орбан продовжує блокувати вступ України до ЄС
Вступні переговори України з ЄС відкладаються через вето Орбана: коли ситуація може змінитися
27 вересня, 03:46
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
26 вересня, 08:54
Зеленський виступив під час загальних дебатів Генасамблеї ООН
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН, удар по навчальному центрі ЗСУ. Головне за 24 вересня
24 вересня, 20:54
Лавров зустрівся з Рубіо
Лавров переконує американців, що Росія дуже сильна (фото)
24 вересня, 19:18
Герцогиня Йоркська втратила підтримку благодійних організацій через лист до Епштейна
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
23 вересня, 11:17

Політика

Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Президент США пояснив, як швидко закінчити війну в Україні
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
«Дуже сильний лідер». Трамп похвалив Зеленського під час переговорів
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg
Європейські лідери намагаються вплинути на Трампа перед зустріччю з Путіним – Bloomberg
Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT
Путін розлютив Трампа «лекцією з історії» під час переговорів на Алясці – FT

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua