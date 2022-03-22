Кремль озвучив умову застосування Росією ядерної зброї

Путін перевів сили стратегічного стримування, які включають ядерну зброю, в режим особливої готовності

Росія може застосувати ядерну зброю, лише якщо для країни виникне реальна загроза. Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN, повідомляє Коммерсантъ.

«У нас є концепція національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, через які може використовуватися ядерна зброя. Тобто, якщо буде загроза існуванню країни, воно може бути використане відповідно до нашої концепції. Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає», - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Путін перевів сили стратегічного стримування, які включають ядерну зброю, в режим особливої готовності 28 лютого.

На російському телеканалі «Россия 1» учасники передачі пропагандиста Володимира Соловйова пригрозили країнам Євросоюзу ядерною війною. Зокрема, погрози пролунали на адресу Польщі, Німеччини і країн Балтії.

ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні. «У цій війні не буде переможців, лише переможені», – заявили в ООН.

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