Надмірний імпорт нафтопродуктів посилює енергетичну вразливість України

Що має зробити держава, щоб покращити ситуацію на ринку нафтопродуктів

Мовою оригіналу Экономическая стагнация в национальной экономике и отсутствие эффективной государственной политики структурной перестройки топливно-энергетического комплекса и отечественной нефтепереработки привели к значительному уменьшению уровня загруженности мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Более того, некоторые из них вообще

Що має зробити держава, щоб покращити ситуацію на ринку нафтопродуктів

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Экономическая стагнация в национальной экономике и отсутствие эффективной государственной политики структурной перестройки топливно-энергетического комплекса и отечественной нефтепереработки привели к значительному уменьшению уровня загруженности мощностей на нефтеперерабатывающих заводах. Более того, некоторые из них вообще перестали перерабатывать нефть.

Одной из причин упадка отечественной нефтепереработки стало отсутствие мотивации, как в отечественных, так и в зарубежных инвесторов финансировать проекты модернизации (снижение энергозатрат на переработку сырья), обновления, реконструкции действующих мощностей, а то и введения новых.

Значительная зависимость национальной экономики от импорта нефтепродуктов заключается в том, что действующие отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не способны удовлетворить спрос на отечественном рынке. Фактически функционирует только Кременчугский НПЗ, который является безоговорочным лидером по производству отечественных нефтепродуктов, учитывая глубину переработки нефти, которая составляет более 80%. Продукция Кременчугского НПЗ является относительно качественной, но все же она уступает импортной. Дефицит отечественных нефтепродуктов в значительной мере компенсируется путем импорта продукции из Беларуси и Литвы.

Такая ситуация привела к возникновению на энергетическом рынке нового влиятельного игрока – импортеров нефтепродуктов, которые умело научились паразитировать на упадке отечественного производства бензина и дизельного топлива, увеличивая объемы импортных поставок и расширяя сеть автозаправочных станций (АЗС).

Очень быстро импортеры нефтепродуктов нашли лоббистов в коридорах высшего эшелона власти и начали выигрывать государственные тендеры, которые, как правило, проводились и проводятся не по лекалам передового зарубежного опыта. В целом, ситуация с негласным содействием высшего звена законодательной и исполнительной власти импортерам нефтепродуктов – это квинтэссенция доминирующего тренда в отечественной экономике (предоставление преференций олигархическому бизнесу).

Особенно весомым фактором влияния на деловую активность, в первую очередь, малого и среднего бизнеса является розничная стоимость нефтепродуктов. Кроме того, ценовую конъюнктуру на рынке нефтепродуктов в Украине определяет импортный товар, стоимость которого прямо пропорциональна котировкам на мировых сырьевых биржах по различным маркам нефти.

За период 2001-2017 гг. довольно интересным в динамике является соотношение темпов роста средней стоимости нефти Brent и средней стоимости бензина А-95 на АЗС Украины. При средней цене нефти Brent 75 долл./б стоимость бензина А-95 в 2007 г . составляла 0,77 долл./л. В 2015 г . соответствующие показатели составляли 45 долл./б и 0,73 долл./л., в 2017 году – 55 долл./б и 0,97 долл./л.

Вялая деятельность Антимонопольного комитета Украины в части предупреждения картельных сговоров на оптовом и розничном рынке нефтепродуктов фактически приводит к перманентному повышению цен на нефтепродукты.

Также не всегда обоснованное увеличение цен на нефтепродукты ложится тяжким бременем на Сводный бюджет Украины, особенно на местные бюджеты, весомой составляющей расходной части последних являются расходы за кодом бюджетной классификации «оплата других энергоносителей». В первую очередь, это касается нефтепродуктов, необходимых для обеспечения полноценного функционирования субъектов социальной и производственной инфраструктуры. В частности в 2007 г . расходы на оплату других энергоносителей, профинансированные местными бюджетами, составляли 390 млн. грн., в 2011 – 689 млн. грн., а в 2016 – 1162 млн. грн.

Для улучшения ситуации государство от либеральной модели регулирования отечественного рынка нефтепродуктов должно перейти к дирижистской, чтобы обеспечить защиту отечественного производителя и постепенно преодолевать многолетнюю хроническую зависимость от импорта нефтепродуктов. Упорядочение оптовой и розничной торговли нефтепродуктами станет возможным в результате формирования законодательной базы регулирования данного сегмента энергетического рынка.

Речь идет о принятии Закона Украины «О рынке нефтепродуктов», который бы четко определил субъектно-объектную базу регулирования, особенности монополизации, проявления недобросовестной конкуренции и картельных сговоров (в т.ч. повышение всех видов ответственности за качество топлива, безопасность энергетических объектов, возможные последствия катастроф и загрязнения окружающей среды).

Это позволит, с одной стороны, установить четкие правила игры для субъектов данного рынка, а с другой – «развязать руки» Антимонопольному комитету и другим регуляторным органам относительно устранения проявлений нарушения операторами рынка нефтепродуктов конкурентного и трансфертного законодательства.

Форсирование реформы регулирования национального рынка нефтепродуктов необходимо также потому, что никто не исключает вероятность возникновения ситуации, когда нефть на мировом рынке может достичь отметки 2012 года. В результате как оптимистичный сценарий можно будет рассматривать стоимость бензина на АЗС по 35-45 грн./л., что положит начало новой цепной реакции стагнации реального сектора экономики.

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