Чому Україні потрібно провести одночасно дострокові вибори президента та Верховної Ради
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Розсилка
В багатьох країнах вдаються до цього, щоб перезавантажити владу і зняти конфлікт у суспільстві
На президентські та парламентські вибори держава запланувала майже 4,8 мільярда гривень. На мою думку, це забагато. Було б достатньо виділити вполовину менше за умови проведення одночасно дострокових президентських і парламентських виборів. Наприклад, в листопаді цього року.
Підстави для цього є: і економічні (жахливий стан в економіці), і політичні (загострення протистояння між народом і владою). Треба лише політична воля. Юридично це цілком можливо.
А інакше з вересня 2018 і до кінця 2019 року Україну буде лихоманити виборами. Країна такого цунамі може не витримати.
В нашій історії був випадок, коли Президент Кравчук у зв’язку з тяжкою політичної і економічною ситуацією призначив дострокові президентські та парламентські вибори. Це був 1994 рік.
Ситуація сьогоднішнього дня нагадує цей період в нашій історії.
В багатьох країнах вдаються до цього, щоб перезавантажити владу і зняти конфлікт у суспільстві. Наприклад , в червні в Туреччині в один день були проведені дострокові президентські та парламентські вибори. І світ до цього поставився з розумінням.
Президент боїться програти вибори. Нічого страшного, якщо так вирішать виборці. Життя продовжується. Кравчук після програшу на президентських виборах згодом був тричі обраним народним депутатом з 1998 по 2006 роки.
Головне Петру Олексійовичу уникнути організації фальсифікацій і незаконного використання адмінресурсу, до чого його може підштовхувати певна частина оточення. Якщо це відбудеться, третього майдану не оминути.
Досить майданів, досить крові.
Влада мусить змінюватися тільки в конституційний спосіб шляхом прямих виборів.