Чому Україні потрібно провести одночасно дострокові вибори президента та Верховної Ради

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент боїться програти вибори. Нічого страшного, якщо так вирішать виборці. Життя продовжується

В багатьох країнах вдаються до цього, щоб перезавантажити владу і зняти конфлікт у суспільстві

На президентські та парламентські вибори держава запланувала майже 4,8 мільярда гривень. На мою думку, це забагато. Було б достатньо виділити вполовину менше за умови проведення одночасно дострокових президентських і парламентських виборів. Наприклад, в листопаді цього року.

Підстави для цього є: і економічні (жахливий стан в економіці), і політичні (загострення протистояння між народом і владою). Треба лише політична воля. Юридично це цілком можливо.

А інакше з вересня 2018 і до кінця 2019 року Україну буде лихоманити виборами. Країна такого цунамі може не витримати.

В нашій історії був випадок, коли Президент Кравчук у зв’язку з тяжкою політичної і економічною ситуацією призначив дострокові президентські та парламентські вибори. Це був 1994 рік.

Ситуація сьогоднішнього дня нагадує цей період в нашій історії.

В багатьох країнах вдаються до цього, щоб перезавантажити владу і зняти конфлікт у суспільстві. Наприклад , в червні в Туреччині в один день були проведені дострокові президентські та парламентські вибори. І світ до цього поставився з розумінням.

Президент боїться програти вибори. Нічого страшного, якщо так вирішать виборці. Життя продовжується. Кравчук після програшу на президентських виборах згодом був тричі обраним народним депутатом з 1998 по 2006 роки.

Головне Петру Олексійовичу уникнути організації фальсифікацій і незаконного використання адмінресурсу, до чого його може підштовхувати певна частина оточення. Якщо це відбудеться, третього майдану не оминути.

Досить майданів, досить крові.

Влада мусить змінюватися тільки в конституційний спосіб шляхом прямих виборів.

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