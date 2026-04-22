Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки
Міністри закордонних справ України та Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга і Рональд Ламола, жовтень 2024 рік
фото: МЗС України

Сибіга: Багато африканських країн просять про допомогу у поверненні їхніх громадян, рекрутованих РФ

Російська Федерація масово залучає громадян африканських країн до лав своєї армії для війни проти України. Ця ситуація вже спричинила хвилю звернень до Києва з боку урядів Африки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на які був присутній «Главком».

За словами міністра, нелегальна діяльність РФ з вербування іноземців зараз сфокусована саме на Африканському континенті.

«Ми бачимо небезпечну тенденцію рекрутування Росією громадян деяких країн чи багатьох країн Африки в своє військо. Це одразу простимулювало звернення багатьох африканських країн до нас допомогти їм у поверненні їхніх громадян», – зазначив міністр Андрій Сибіга.

Очільник закордонного відомства повідомив, що Україна наразі проводить перевірку даних про африканських найманців на окупованих територіях та шукає механізми припинення цієї злочинної діяльності росіян.

Також Андрій Сибіга розповів, що посилює африканську політику України – це продовольча безпека.

«У нас є ще один трек, який поєднує всі або посилює нашу африканську політику – це продовольча безпека. Ось один із тих факторів, які показала повномасштабна агресія: наскільки значима Україна для продовольчої безпеки світу. І у нас після відкриття дев’яти посольств на мільярд зріс товарообіг з Африкою», - заявив очільник закордонного відомства.

Ключові напрямки співпраці:

  • Продовольча безпека: Україна залишається гарантом виживання для багатьох країн. Марокко та Єгипет стабільно є найбільшими імпортерами українських зернових.
  • Енергетика та ресурси: Київ пропонує взаємовигідну взаємодію країнам, що мають значні поклади енергоносіїв.
  • Цифровізація та медицина: Ці сфери стають новими точками дотику та технологічного експорту України.
  • Боротьба з тероризмом: Деякі країни вже звернулися до України за допомогою у подоланні терористичних викликів, враховуючи унікальний військовий досвід ЗСУ.

Андрій Сибіга також зауважив що Україна готується до активної роботи з Ганою, яка головуватиме в Африканському Союзі наступного року.

«З точки зору політико-дипломатичної підтримки, при голосуванні наших ініціатив, нам важливо розширювати кількість країн «за» з цього регіону», – зазначив дипломат.

«Главком» писав, що Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні».

Нагадаємо, у грудні минулого  року РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Основною мотивацією іноземців є фінансова винагорода, спрощене громадянство та амністія для засуджених.

Один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.

Теги: росія армія війна Африка Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua