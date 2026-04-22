Глава МЗС України розказав про посилення стосунків з Африкою: названо нові треки

Міністри закордонних справ України та Південно-Африканської Республіки Андрій Сибіга і Рональд Ламола, жовтень 2024 рік

Сибіга: Багато африканських країн просять про допомогу у поверненні їхніх громадян, рекрутованих РФ

Російська Федерація масово залучає громадян африканських країн до лав своєї армії для війни проти України. Ця ситуація вже спричинила хвилю звернень до Києва з боку урядів Африки. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами українських та міжнародних ЗМІ, на які був присутній «Главком».

За словами міністра, нелегальна діяльність РФ з вербування іноземців зараз сфокусована саме на Африканському континенті.

«Ми бачимо небезпечну тенденцію рекрутування Росією громадян деяких країн чи багатьох країн Африки в своє військо. Це одразу простимулювало звернення багатьох африканських країн до нас допомогти їм у поверненні їхніх громадян», – зазначив міністр Андрій Сибіга.

Очільник закордонного відомства повідомив, що Україна наразі проводить перевірку даних про африканських найманців на окупованих територіях та шукає механізми припинення цієї злочинної діяльності росіян.

Також Андрій Сибіга розповів, що посилює африканську політику України – це продовольча безпека.

«У нас є ще один трек, який поєднує всі або посилює нашу африканську політику – це продовольча безпека. Ось один із тих факторів, які показала повномасштабна агресія: наскільки значима Україна для продовольчої безпеки світу. І у нас після відкриття дев’яти посольств на мільярд зріс товарообіг з Африкою», - заявив очільник закордонного відомства.

Ключові напрямки співпраці:

Продовольча безпека: Україна залишається гарантом виживання для багатьох країн. Марокко та Єгипет стабільно є найбільшими імпортерами українських зернових.

Енергетика та ресурси: Київ пропонує взаємовигідну взаємодію країнам, що мають значні поклади енергоносіїв.

Цифровізація та медицина: Ці сфери стають новими точками дотику та технологічного експорту України.

Боротьба з тероризмом: Деякі країни вже звернулися до України за допомогою у подоланні терористичних викликів, враховуючи унікальний військовий досвід ЗСУ.

Андрій Сибіга також зауважив що Україна готується до активної роботи з Ганою, яка головуватиме в Африканському Союзі наступного року.

«З точки зору політико-дипломатичної підтримки, при голосуванні наших ініціатив, нам важливо розширювати кількість країн «за» з цього регіону», – зазначив дипломат.

«Главком» писав, що Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні».

Нагадаємо, у грудні минулого року РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Основною мотивацією іноземців є фінансова винагорода, спрощене громадянство та амністія для засуджених.

Один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.