Росія кілька років продаватиме Китаю газ майже за безцінь – Bloomberg

Ціна російського газу для Китаю цьогоріч становитиме $258,80 за 1000 кубометрів, що на понад 38% нижче середньої ціни

Москва продовжує продавати скраплений газ Пекіну попри санкції США

Російська Федерація очікує, що Китай купуватиме природний газ зі значною знижкою порівняно із європейським ринком щонайменше до 2029 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з матеріалом, ціновий розрив між поставками до Китаю та експортом до Туреччини й на доступні європейські ринки зберігається на значному рівні. Раніше в оцінках російських економічних відомств зазначалося, що вартість газу для Китаю може бути на десятки відсотків нижчою, ніж для європейських покупців.

За даними Bloomberg, у попередніх прогнозах цінова різниця становила від приблизно 27% до 38% на користь дешевших поставок до Китаю. В окремих розрахунках також згадувалися сценарії, за яких ціна для Китаю могла бути майже вдвічі нижчою за ціну для країн Європи.

Як зазначають журналісти, така цінова структура відображає тривалу переорієнтацію російських енергетичних потоків на азійський напрямок на тлі скорочення доступу до європейського ринку після початку війни проти України.

Водночас зазначається, що збільшення поставок до Китаю не компенсує повністю втрати європейського ринку ні за обсягами, ні за маржинальністю. При цьому структура контрактів залишається довгостроковою і прив’язаною до наявних енергетичних угод між сторонами.

Нагадаємо, чергове загострення у відносинах між США та Іраном спровокувало стрімке подорожчання палива на глобальних ринках. Як повідомляє Bloomberg, вартість нафти Brent зросла на 7,9%, фактично нівелювавши попереднє падіння цін. Одночасно з цим європейські ціни на природний газ підскочили на 11%.

Різкий стрибок став реакцією на перехоплення іранського судна військово-морськими силами США, якому передували атаки Тегерана на європейські танкери та повторне встановлення контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою. Аналітики ринку зазначають, що інвестори знову закладають у вартість високі безпекові ризики.

До слова, минулого місяця Іспанія придбала рекордну партію російського газу через війну на Близькому Сході. За даними оператора газової системи Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 ГВт·год російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим – ріст більш ніж удвічі.