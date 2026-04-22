Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході

Україна узгодила нові параметри безпекової співпраці та готує Drone Deal

Міністр оборони України Рустем Умєров завершив другий етап роботи з країнами Близького Сходу та Перської затоки, а також державами, які стикаються із безпековими викликами через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соціальних мережах.

Українська делегація провела перемовини з представниками Індія та Бахрейн, після чого сторони почали опрацьовувати параметри безпекового співробітництва. «Рустем провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і тепер опрацьовуємо параметри безпекового співробітництва із цими державами», – зазначив президент.

Президент наголосив, що Україна використовує вже набутий досвід співпраці з країнами регіону, зокрема Саудівською Аравією та Катаром, для посилення двосторонніх відносин.

«На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу», – підкреслив він.

Окремо президент відзначив результати роботи українських експертних і військових команд у регіоні та подякував партнерам за співпрацю.

«Секретар РНБО доповів і по результатах роботи всіх наших експертних та військових команд у регіоні. Вдячний кожній країні та всім лідерам за повагу до наших людей і взаємність у співпраці», – заявив Зеленський.

Крім того, під час обговорення були порушені питання безпекової взаємодії з європейськими партнерами після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів. «Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним», – наголосив президент.

За його словами, Україна вже готує нові двосторонні безпекові домовленості, а також найближчим часом представить перші деталі розширення співпраці, зокрема у форматі Drone Deal.

Нагадаємо, що США почали використовувати українські технології протидії дронам на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії атак іранських безпілотників.

Йдеться про розгортання української платформи управління та контролю Sky Map на авіабазі Prince Sultan Air Base. Система використовується для виявлення ворожих безпілотників, зокрема іранських дронів типу Shahed, та координації їх перехоплення.