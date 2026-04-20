Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер

За словами Курта Волкера, Росія нині робить усе, щоб захопити Україну, але їй це не вдається

Через загострення ситуації на Близькому Сході переговори щодо підтримки України сповільнилися, а дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot стає дедалі відчутнішим. Проте це відкриває нове вікно можливостей для співпраці з країнами Перської затоки. Про це заявив колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Курт Волкер, коментуючи в інтерв'ю Новини.LIVE. поточні виклики для української безпеки, інформує «Главком».

За словами колишнього спеціального представник США у переговорах щодо України Курт Волкер заявив, що Америка не приділяла належної уваги війні в Україні ще до початку військової операції в Ірані. Крім того, він вважає, що країни Близького Сходу допомагатимуть Києву, якщо війна з Іраном закінчиться раніше.

Курт Волкер також підтвердив побоювання президента Зеленського про брак ракет до систем Patriot. Проте він вбачає вихід у посиленні дипломатії з багатими країнами Близького Сходу.

«Росія поступово витісняється з Близького Сходу. Вона втратила позиції в Сирії, її союзник Іран значно ослаблений. Вона не має суттєвого впливу в Ізраїлі, Газі, Лівані, Саудівській Аравії. Тож її позиції значно ослабли. Україна може скористатися цим, зокрема через свій досвід у дешевій та ефективній ППО. Американські системи ефективні, але дуже дорогі. Україна ж має рішення, які дозволяють захищатися від масових атак дешевше. Це дуже цінно для країн Затоки», – зазначив Курт Волкер.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів вважає, що навіть за умови триваючої війни, країни регіону можуть почати надавати Україні фінансову допомогу для підтримки оборони, за прикладом Європейського Союзу. Це дозволить Україні витримувати російські атаки до моменту, поки Кремль не буде змушений погодитися на припинення вогню.

«Якщо ж війна в Україні триватиме, але війна в Ірані завершиться – у чому я, щоправда, сумніваюся – тоді вони, ймовірно, надаватимуть Україні певне фінансування, як це робить Європейський Союз, щоб допомогти витримати атаки, поки Росія не погодиться на припинення вогню», – вважає Курт Волкер.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США також відзначив стійкість та мужність українських воїнів.

«Росія робить усе можливе, щоб захопити або знищити Україну, але їй це не вдається. Лінія фронту майже не змінюється. Росія не може суттєво просунутися. Ми бачимо атаки на цивільну інфраструктуру, які завдають шкоди, але Україна здатна це витримати», – додав Курт Волкер.

«Главком» писав, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших. посол України в Естонії Володимир Боєчко зауважив, що у разі агресії Москви Таллінн може одразу мобілізувати на захист до 50 тис. осіб. «Я не є військовим фахівцем, щоб сказати, багато це чи мало, та скільки особового складу знадобиться ворогу, щоб подолати цей спротив», – каже він.

Водночас посол наголосив, що поки немає підстав казати про те, що члени НАТО не виконають свої зобов'язання в рамках п'ятої статті у разі нападу РФ.



