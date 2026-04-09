Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розкрив деталі таємної російської операції в Атлантичному океані

Міністерство оборони Великої Британії повідомило деталі масштабної російської операції, метою якої був шпіонаж та підготовка саботажу критичної підводної інфраструктури в Атлантичному океані.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву очільника оборонного відомства Джон Гілі, інформує «Главком».

За словами очільника оборонного відомства Джон Гілі, Британія спостерігає збільшення російської активності у північній частині Атлантики. Він заявив, що у північній частині Атлантики було зафіксовано:

Ударний підводний човен класу «Акула» (вже повернувся на базу в РФ);

Два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень РФ (ГУГД);

Розвідувальний корабель «Янтар», відомий своєю здатністю працювати з підводними кабелями зв'язку.

Міністр оборони наголосив, що ці судна отримали прямий наказ від Володимира Путіна вести гібридну війну проти Британії та союзників.

Повідомляється, що судна знаходилися у виключній економічній зоні Великої Британії, а не в прибережних територіальних водах. Гілі також повідомив, що військові операції проти російських підводних човнів, у яких брали участь понад 500 британських військовослужбовців, тривали понад місяць і вже завершилися.

При цьому очільник Міноборони Британії вказав на відсутність доказів того, що російські підводні човни в Атлантиці завдали шкоди підводним кабелям або трубопроводам країни.

Джон Гілі також застеріг Росію від подальших гібридних атак проти Великої Британії.

«Президенту Путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки», – підкреслив міністр.

