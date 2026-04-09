Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Джон Гілі застеріг Росію від подальших гібридних атак проти Великої Британії
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розкрив деталі таємної російської операції в Атлантичному океані

Міністерство оборони Великої Британії повідомило деталі масштабної російської операції, метою якої був шпіонаж та підготовка саботажу критичної підводної інфраструктури в Атлантичному океані.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву очільника оборонного відомства Джон Гілі, інформує «Главком».

За словами очільника оборонного відомства Джон Гілі, Британія спостерігає збільшення російської активності у північній частині Атлантики. Він заявив, що у північній частині Атлантики було зафіксовано:

  • Ударний підводний човен класу «Акула» (вже повернувся на базу в РФ);
  • Два спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень РФ (ГУГД);
  • Розвідувальний корабель «Янтар», відомий своєю здатністю працювати з підводними кабелями зв'язку.

Міністр оборони наголосив, що ці судна отримали прямий наказ від Володимира Путіна вести гібридну війну проти Британії та союзників.

Повідомляється, що судна знаходилися у виключній економічній зоні Великої Британії, а не в прибережних територіальних водах. Гілі також повідомив, що військові операції проти російських підводних човнів, у яких брали участь понад 500 британських військовослужбовців, тривали понад місяць і вже завершилися.

При цьому очільник Міноборони Британії вказав на відсутність доказів того, що російські підводні човни в Атлантиці завдали шкоди підводним кабелям або трубопроводам країни.

Джон Гілі також застеріг Росію від подальших гібридних атак проти Великої Британії.

«Президенту Путіну я кажу: ми бачимо вас, ми бачимо вашу діяльність щодо наших кабелів та трубопроводів, і ви повинні знати, що будь-яка спроба їх пошкодити буде неприпустима та матиме серйозні наслідки», – підкреслив міністр.

«Главком» писав, що Путін намагається розширити присутність РФ в Африці. Нове керівництво острівної держави на чолі з полковником Майклом Рандріаріною, який прийшов до влади внаслідок перевороту, офіційно проголосило курс на зміцнення відносин із Москвою.

Росія вже передала Мадагаскару бойові гелікоптери, бронетехніку та продовольство, а також відправила військових фахівців для забезпечення безпеки нового режиму. На відміну від багаторічної традиції, свій перший закордонний візит Рандріаріна здійснив саме до Володимира Путіна, а не до Франції, колишньої метрополії та основного торговельного партнера острова.

Теги: Велика Британія росія розвідка британська розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua