Безпілотники атакували Краснодарський край

Під атаку потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) «Кримська»

У ніч на 11 квітня Краснодарський край РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Найбільш напружена ситуація спостерігалася в Новоросійську, Геленджику та Кримському районі, де місцеві мешканці нарахували десятки вибухів та бачили яскраві спалахи в небі над акваторією Чорного моря. За словами очевидців, звуки двигунів безпілотників було чутно понад годину, поки працювали системи ППО.

Однією з головних цілей атаки знову стала лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) «Кримська», що належить компанії «Транснафта». Цей об'єкт є стратегічно важливим вузлом у системі нафтопроводів РФ, оскільки він забезпечує перекачування палива до експортних терміналів Новоросійська. Варто зауважити, що це вже повторний удар по станції за останні дні – попередню атаку на ЛПДС було зафіксовано 9 квітня, що призвело до пожежі та пошкоджень інфраструктури.

Як відомо, у ніч на 9 квітня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників.

Найбільш інтенсивні вибухи зафіксовані в районі міста Кримськ, де розташований військовий аеродром окупантів. За свідченнями очевидців, упродовж години в передмісті прогриміло щонайменше 20 вибухів, а в небі спостерігалися яскраві спалахи від роботи засобів ППО та прольотів дронів на низькій висоті.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

За попередніми даними, внаслідок влучань на території хімічного заводу «Тольяттікаучук» спалахнула масштабна пожежа, піднявся густий, чорний дим. Очевидці зазначають, що БпЛА йшли на низькій висоті. Також повідомляється про атаку на сусіднє підприємство «КуйбишевАзот».

Крім того, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.